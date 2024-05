Jesienią ubiegłego roku, bitwie o Awdijiwkę, Rosjanie uciekając w popłochu porzucili swój najnowszy udoskonalony bojowy wóz piechoty BMP-1AM Basurmanin. Teraz żołnierze z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, którzy walczą po stronie ukraińskiej i zapowiadają koniec ery Władimira Putina, wykorzystali zdobyty BMP-1AM i BTR-82A przeciwko Rosjanom w obwodzie charkowskim.

Obecnie w regionie charkowskim armia Kremla ruszyła z nową ofensywą, która ma na celu zdobycie Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Armia Kremla miała rzucić do walki nawet 50 tysięcy żołnierzy, jednak eksperci uważają, że to stanowczo za mało, by zrealizować cel zdobycia tak dużego miasta, jakim jest Charków.

