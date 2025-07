Proste zmiany w codzienności mogą powstrzymać śmiertelny udar mózgu

Udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Co roku dochodzi aż do 90 tysięcy przypadków, a 30 proc. osób umiera w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia udaru. Warto się więc edukować i zmieniać swoje nawyki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych.

Eksperci zalecają unikanie niektórych nawyków, które mogą stale zwiększać ryzyko wystąpienia udaru. Pierwszym z nich jest jedzenie kolacji w nocy. Okazuje się, że późne posiłki mogą zaburzać nasz rytm dobowy i negatywnie wpływać na ciśnienie krwi i metabolizm, co w dłuższej perspektywie nasila zagrożenie problemów sercowo-naczyniowych.

Okazuje się, że posiłek spożywany po godzinie 21 zwiększa ryzyko udaru w porównaniu ze zjedzeniem kolacji wcześniej. Warto również rozważyć wcześniejsze śniadanie, które ma na nas dobry wpływ, a późniejsze może odgrywać większą rolę w skłonności do udaru.

Dobrą wiadomością jest to, że nawet niewielkie aktywności fizyczne są dla nas bardzo korzystne. Już 20-minutowy spacer pomaga w trawieniu i stabilizacji poziomu cukru we krwi, a to zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Zwiększenie tempa chodu daje jeszcze większe korzyści. Nie trzeba jednak biegać, aby dbać o swój organizm - szybki spacer wystarczy.