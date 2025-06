Ilość soli w diecie Polaków szokuje. Poznaj ukryte źródła

Przeciętny Polak spożywa około 10-11 gramów soli dziennie. To ponad dwa razy więcej niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ale i tak mało osób zdaje sobie z tego sprawę.

WHO podaje, że nie powinno się jeść więcej niż jedną płaską łyżeczkę soli dziennie - to maksymalna bezpieczna ilość dla człowieka. Tymczasem nawet jeśli nie używamy soli do gotowania, często pochłaniamy jej dużo więcej niż zalecane w produktach wysokoprzetworzonych .

Jednorazowy nadmiar soli może powodować zatrzymanie wody w organizmie, prowadząc do obrzęków zwłaszcza w okolicach kostek i twarzy. Regularne spożywanie zbyt dużej ilości soli na co dzień może skutkować podwyższeniem ciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i chorób nerek. Sól może również wypłukiwać wapń z organizmu, co zwiększa ryzyko osteoporozy oraz negatywnie działa na żołądek, zwiększając ryzyko wystąpienia nowotworu.