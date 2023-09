Ryzyko spada o 20 proc. Wystarczy ograniczyć jeden składnik

Z poprzednich badań wiemy już, że dodawanie soli do żywności zwiększa prawdopodobieństwo chorób układu krążenia i przedwczesnej śmierci, a teraz eksperci ustalili, jak dużą różnicę można uzyskać, po prostu zmniejszając liczbę posiłków, do których dodajemy sól lub całkowicie z niej rezygnując. Naukowcy odkryli, że u osób, które nigdy nie dodają soli do posiłków, ryzyko wystąpienia migotania przedsionków (AF) było o 18% mniejsze w porównaniu z osobami korzystającymi z soli. To najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, które powoduje nieregularne i często nienormalnie szybkie tętno, co może prowadzić do zawrotów głowy, duszności i zmęczenia.

Ryzyko migotania przedsionków można obniżyć

Nieleczona lub źle prowadzona choroba zwiększa ryzyko udaru oraz zgonu, a warto dodać, że według danych z listopada ubiegłego roku, w Polsce żyje z nią 1,25 mln osób w samym tylko wieku 65+. W tym kontekście nowe badanie, którego wyniki zostaną zaprezentowane w najbliższy weekend w Amsterdamie podczas dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli największej na świecie konferencji kardiologicznej, ryzyko wystąpienia przedsionków można ograniczyć łatwą modyfikacją diety.



Nasze badanie wskazuje, że mniejsza częstotliwość dodawania soli do żywności była powiązana z niższym ryzykiem migotania przedsionków wyjaśnia autorka badania, Yoon Jung Park z krajowego szpitala uniwersyteckiego Kyungpook w Korei Południowej.