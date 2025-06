W Polsce co roku u ponad 90 tys. osób dochodzi do udaru mózgu. Aż 30 proc. z nich jest poniżej 65 roku życia. Przyczyną jest niezdrowy tryb życia i stres, jak oceniają eksperci.

Okazało się, że osoby, które spożywały około 6 do 9 mg cynku dziennie, miały niższe ryzyko udaru o 36 proc., niż osoby spożywające mniej niż 6 mg cynku na dobę. Jednocześnie większe spożycie cynku niż 9 mg dziennie nie zapewniało większej ochrony, co sugeruje, że jeśli chodzi o spożycie cynku, kluczowy jest umiar.

Badanie ma pewne ograniczenia, ponieważ wszystkie dane zostały zgłoszone przez uczestników, w tym spożycie pokarmów, z których później naukowcy oszacowali ilość cynku w diecie. Przez to możliwe są błędy i niedokładności. Potrzeba dodatkowych badań, aby ustalić, czy niższe spożycie cynku zwiększa ryzyko udaru - na razie można wnioskować, że możliwy jest związek między spożyciem cynku a ryzykiem udaru.

Cynk pozytywnie wpływa nie tylko na ryzyko udaru - osoby, które regularnie przyjmują zalecane dawki cynku, mogą cieszyć się wolniejszym starzeniem biologicznym , w porównaniu do osób zażywających zbyt małą lub zbyt dużą ilość.

Jest on ważny w budowaniu odporności organizmu, uczestniczy w procesie wzrostu oraz gojenia się ran. Niezbędny jest także do prawidłowego rozwoju komórek i produkcji DNA, a występuje w wielu produktach spożywczych, m.in. w mięsie, owocach morza, nabiale, orzechach i nasionach. Nie trzeba go suplementować, jeśli odpowiednia dieta zapewnia jego odpowiednią ilość.