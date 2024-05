W przypadku pacjentów z chorobami serca na początku okresu badania sytuacja wyglądała zgoła inaczej - suplementy oleju rybnego wiązały się z o 15 proc. niższym ryzykiem przejścia od migotania przedsionków do zawału serca i o 9 proc. niższym ryzykiem progresji od niewydolności serca do śmierci.

Kto może skorzystać?

W badaniu zauważono również, że korzyści i ryzyko związane z suplementacją omega-3 nie były jednolicie obserwowane. Ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub niewydolności serca u zdrowych pacjentów było o 6 proc. wyższe u kobiet i o 6 proc. wyższe u osób niepalących. Większy korzystny efekt zaobserwowano również w przypadku osób starszych i mężczyzn z istniejącymi chorobami serca, gdzie ryzyko przejścia od dobrego stanu zdrowia do śmierci było odpowiednio o 11 i 7 proc. niższe.

Naukowcy podkreślają, że było to badanie obserwacyjne, więc nie można wprost powiedzieć, że olej rybny zwiększa ryzyko wspomnianych chorób, ale udało się zauważyć między nimi związek. Badacze nie mieli też dostępu do informacji na temat dawki czy składu suplementów oleju rybnego, a badania byli głównie rasy białej, więc wyniki nie muszą mieć wcale zastosowania do ogółu populacji.



Dietetyczka British Heart Foundation, Tracy Parker, wyjaśnia też, że suplementy takie jak olej rybny nie zastąpią zdrowego stylu żywienia i zamiast skupiać się na poszczególnych składnikach odżywczych, ważne jest, aby spojrzeć na swoją dietę jako całość: "Wielokrotnie wykazano, że tradycyjna dieta śródziemnomorska zmniejsza ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Obejmuje to więcej ryb - białych i tłustych - i mniej czerwonego mięsa, a także dużą ilość owoców i warzyw, fasoli, soczewicy, orzechów, nasion i produktów pełnoziarnistych".