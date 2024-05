Ogłaszają przełom w leczeniu raka piersi. Już wiedzą, jak znaleźć lek

Naukowcy poinformowali na łamach Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia o nowym przełomowym odkryciu. Ogłosili, że wiedzą już, jak zachować tkankę poza ciałem przez dłuższy czas, co pozwala weryfikować skuteczność leczenia.

Raka piersi w naszym kraju rozpoznaje się u ok. 20 tys. kobiet rocznie /123RF/PICSEL