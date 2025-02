Analiza danych wykazała, że nitkowanie zębów jest związane z 22 proc. niższym ryzykiem udaru niedokrwiennego, czyli sytuacji, w której przepływ krwi do mózgu zostaje zablokowany. Co więcej, osoby używające nici dentystycznej miały o 44 proc. mniejsze ryzyko powstania zakrzepów przemieszczających się z serca oraz o 12 proc. mniejsze ryzyko nieregularnego rytmu serca. Co istotne, powiązanie to było niezależne od częstotliwości szczotkowania zębów, wizyt u dentysty czy innych nawyków higienicznych.