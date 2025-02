Świat suplementacji sportowej pełen jest mitów i marketingowych sztuczek, ale kreatyna należy do nielicznych substancji, których skuteczność jest potwierdzona dziesiątkami badań naukowych . Wiadomo, że wspomaga budowanie masy mięśniowej, przyspiesza regenerację po intensywnym wysiłku i jest bezpieczna w zalecanych dawkach.

Już w 2012 roku przeprowadzono niewielką próbę kliniczną, w której uczestniczki z depresją przyjmowały kreatynę wraz z lekami przeciwdepresyjnymi (SSRI). Po ośmiu tygodniach dwukrotnie więcej pacjentek osiągnęło remisję objawów w porównaniu do osób stosujących tylko farmakoterapię.

Co to oznacza dla leczenia depresji?

W eksperymencie wzięło udział około 100 osób z ciężką depresją. Wszyscy uczestnicy przechodzili terapię poznawczo-behawioralną (CBT) – łącznie pięć 45-minutowych sesji. Połowa pacjentów przyjmowała 5 g monohydratu kreatyny dziennie, druga połowa otrzymywała placebo (skrobię). Po ośmiu tygodniach osoby przyjmujące kreatynę miały znacznie niższe wyniki na skali depresji PHQ-9 w porównaniu do grupy placebo. W grupie suplementowanej 12 pacjentów osiągnęło pełną remisję, kiedy liczba ta wynosiła tylko 5 osób w grupie placebo.

Autorzy badania zaznaczają, że wyniki są wstępne i nie mogą jeszcze stanowić podstawy do zmiany wytycznych klinicznych. Jednak kreatyna jest tania, bezpieczna i łatwo dostępna, co sprawia, że może być obiecującym uzupełnieniem terapii, zwłaszcza w miejscach o ograniczonym dostępie do psychoterapii i leków. Tym samym ten suplement już wkrótce może przestać kojarzyć się tylko z osobami trenującymi na siłowni i zyskać znacznie szersze zastosowanie.