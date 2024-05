Rosyjscy urzędnicy przekonywali wczoraj, że Władimir Putin został poinformowany o ukraińskich atakach na Biełgorod, w efekcie których doszło do zawalenia 10-piętrowego budynku mieszkalnego i śmierci co najmniej 15 osób. Dmitrij Pieskow grzmiał o "barbarzyńskim ataku rakietowym Ukrainy", wskazując, że Kijów skierował w stronę rosyjskiego miasta co najmniej 12 pocisków, doprowadzając do jednego z najkrwawszych incydentów w regionie.



I chociaż trudno uwierzyć, że strona rosyjska jest w stanie wypowiadać podobne zdania po swoich atakach na ludność ukraińską, Kijów ze spokojem przekonywał, że mamy tu do czynienia z prowokacją mającą na celu usprawiedliwienie atakowania cywilów w Ukrainie. I wygląda na to, że coś jest na rzeczy, a przynajmniej tak sugerują szczątki pocisków znalezione na miejscu zdarzenia.



