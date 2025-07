Rosyjscy mieszkańcy obszarów przygranicznych z Ukrainą informują o dużym konwoju pojazdów armii zmierzającym na granicę do obwodu sumskiego. Kreml od jakiegoś czasu usiłuje przejąć kontrolę nad miejscowościami leżącymi przy granicy, by m.in. Ukraińcy nie mogli przenikać do rosyjskiego obwodu kurskiego. Przypominamy, że Siły Zbrojne Ukrainy kontrolowały w szczytowym momencie ponad 1000 kilometrów kwadratowych obwodu kurskiego od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku.