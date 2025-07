Radioteleskopy ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), położone na wysokości ponad 5000 metrów w chilijskich Andach, umożliwiają naukowcom badanie Wszechświata w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych, co jest niezwykle ważne w obserwacjach zimnego gazu i pyłu, z których powstają gwiazdy i planety. Jednak ekstremalne warunki panujące od kilku dni na pustyni Atakama zmusiły operatorów ALMA do stosowania specjalnych procedur ochronnych, zwanych "trybem awaryjnym".

W ostatnich dniach Argentyna zmaga się z wyjątkowo silną falą mrozów, która objęła niemal cały kraj. Temperatura w wielu regionach spadła znacznie poniżej zera , a zjawisko określane jest jako jedno z najgwałtowniejszych ochłodzeń ostatnich lat. Mróz dotknął zarówno interior kraju, jak i obszary zwykle cieplejsze, co doprowadziło do lokalnych problemów z infrastrukturą, energią i transportem.

Wyjątkowym zjawiskiem są również intensywne opady śniegu, które wystąpiły na wybrzeżach Atlantyku, a dokładnie na obszarach, gdzie śnieg pojawia się niezwykle rzadko . Miejscowości w prowincjach Buenos Aires i Río Negro, przyzwyczajone do łagodniejszego klimatu, odnotowały pierwsze poważne śnieżyce od wielu lat. Pokrywa śnieżna sparaliżowała ruch drogowy i zmusiła władze do czasowego zamknięcia szkół i urzędów.

Niecodzienna pogoda dotarła także do wysokogórskiego obserwatorium ALMA. Mimo że jest to miejsce znane z ekstremalnych warunków atmosferycznych, obecność śniegu w tak dużych ilościach jest wyjątkowa i mogła wpłynąć na działanie instalacji badawczych. Media informowały, że opady śniegu i niska temperatura utrudniły dostęp do obiektu oraz mogły zakłócić pracę czułych urządzeń naukowych.