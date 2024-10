Jest z kartonu, ale deszcze się nie boi

Dzięki przestrzeni wewnętrznej dron może przenosić niewielki ładunek, jak głowica bojowa, co czyni go idealnym do ataków samobójczych. Nie wywoła może spektakularnej eksplozji, bo jego masa startowa wynosi zaledwie 1 kg, a ładowność ok, 0,5 kg, co odpowiada wadze typowego granatu ręcznego. Co więcej, chociaż zastosowano tu minimalną ilość elektroniki, dron zachowuje solidną funkcjonalność - może być sterowany ręcznie na odległość do 20 km i działa nawet przy wietrze o prędkości do 10 m/s.

Jak podkreślają pomysłodawcy, chociaż drony z improwizowanych materiałów nie są żadną nowością, wystarczy tylko spojrzeć na obie strony ukraińsko-rosyjskiego konfliktu, Papydrone-800 wyróżnia się jeszcze niższymi kosztami produkcji. Konstrukcja kartonowa o klasie ochrony IPX3 pozwala na loty w umiarkowanym deszczu, a elementy kadłuba połączone są... klejem na gorąco!

Wideo youtube

Nadchodzi era kartonowych dronów bojowych?

Startup Peach planuje także większy model, Papydrone-1800, choć jego szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Kluczowym celem producenta jest masowa produkcja tanich kartonowych dronów, co może być przełomowe w kontekście kosztów i efektywności w operacjach bojowych. Bo technologia, choć prosta, może być poważnym zagrożeniem na polu walki, zwłaszcza w kontekście tego, ile kartonowych dronów można kupić w miejsce jednego "tradycyjnego".

Warto też przypomnieć, że "kartonowe" podejście nie jest całkowicie nowe, bo podobny pomysł oferuje również australijska firma Sypaq, która wyposażyła ukraińskie wojsko w swoje drony Sypaq Corvo PPDS, przeznaczone do przenoszenia ładunków o masie od 3 do 5 kg na dystansach do 120 km. W 2023 roku podpisała z Kijowem umowę na dostawę 100 egzemplarzy miesięcznie, ale dotąd niewiele jest udokumentowanych dowodów na ich użycie na linii frontu.