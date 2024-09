Ukraina strąca zagadkowy obiekt. Rosjanie mają nowe zabawki?

Znacznie zmniejsza też powierzchnie, które mogą odbijać fale radaru, przez co obiekt jest trudniejszy do wykrycia. Warto tu wspomnieć, że korzystają z niego choćby amerykański bombowiec B-2 Spirit czy nowy hybrydowy dron DARPA - XRQ-73, którym agencja pochwaliła się w czerwcu tego roku. Mowa tu o naprawdę innowacyjnych konstrukcjach, ale wiele wskazuje na to, że... Rosjanie nie poszli tą drogą.

Dron wygląda na dość prymitywny i wykazuje wiele wad komentuje przedstawiciel ukraińskiego wojska.

Co potrafi rosyjska nowość?

Analiza rosyjskiej konstrukcji sugeruje bowiem, że nie jest to produkt z wysokiej klasy fabryki, ale zdecydowanie bardziej prymitywny, jak wykonana na szybko samoróbka lub eksperymentalny model, który powinien doczekać się jeszcze ulepszeń. Nie oznacza to jednak wcale, że nie wypełnił swojego zadania, wręcz przeciwnie.

Jak zauważają Ukraińcy, dron nie posiadał żadnego uzbrojenia ani widocznego sprzętu rozpoznawczego, co może wskazywać, że został użyty jako jednostka do testowania ukraińskich systemów obrony powietrznej. Rosjanie najpewniej nie chcieli ryzykować utraty bardziej wartościowego lub zaawansowanego sprzętu, co wydaje się logiczne w obliczu regularnie pojawiających się informacji o niedoborach sprzętowych.

