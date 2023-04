Ukraińcy będą jeździć Abramsami już w ciągu kilku tygodni

Ukraińcy zaczną treningi na czołgach Abrams w ciągu najbliższych tygodni

W bazie lotniczej Ramstein trwa obecnie wielkie spotkanie szefów obrony państw wspierających Ukrainę nt. polepszenia koordynacji wysyłki pomocy militarnej dla Kijowa. Podczas wystąpienia sekretarza Pentagonu dowiedzieliśmy się, jak bardzo Stany Zjednoczone są zaangażowane w szybką wysyłkę czołgów Abrams do Ukrainy.

Aby przyspieszyć pojawienie się amerykańskich czołgów na froncie, Stany Zjednoczone zdecydowały się na szybsze wysłanie czołgów M1A1 Abrams do trenowania ukraińskich załóg. Mają one trafić do Niemiec w ciągu kilku tygodni, rozpoczynając ćwiczenia.