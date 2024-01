Ukraińcy stworzyli prawdziwego pancernego frankensteina

Pancerny frankenstein na potrzeby Ukraińców

Warto zwrócić uwagę, że jak film został rozpowszechniony w styczniu, to widać na nim jeszcze zielone liście na drzewach. Ten konkretny wóz prawdopodobnie już od dłuższego czasu walczy na froncie. Możliwe też, że nie jest jedyną taką modyfikacją.

Warto nadmienić, że połączenie transportera M113 i armaty ZU-23-2 jest dość stare. Szczególnie popularne jest np. w armiach Bliskiego Wschodu np. w Syrii czy Libanie. To niezwykle tani sposób na zwiększenie siły ognia.

Na samej wojnie w Ukrainie tego typu improwizowane frankensteiny są już tak popularne, jak standardowe wozy bojowe. Warto, chociażby wspomnieć o ukraińskim transporterze z lat 60. z nowoczesną wieżą Parus, albo rosyjskim pojeździe gąsienicowym z wieżą wziętą z okrętu.



Transporter M113 i armata ZU-23-2 to zabójcze połączenie

M113 to najczęściej wykorzystywany transporter opancerzony w historii, który w różnych wariantach i modyfikacjach powstał w liczbie 85000 sztuk. Dzięki temu brał udział w prawie każdym większym konflikcie na świecie, począwszy od wojny w Wietnamie. Na platformie M113 wiele armii tworzyło już samobieżne moździerze, wozy wsparcia inżynieryjnego czy opancerzone ambulansy.

Zdjęcie Transporter opancerzony M113 w arsenale Wojska Polskiego / Michał Derela / Wikimedia

Podstawowe dane o pierwszej wersji transportera M113:

Długość: 5,3 m

Szerokość: 3 m

Wysokość: 1,85 m

Masa: 14 t

Załoga: 2 osoby (kierowca i dowódca/strzelec) + dodatkowy personel 11 żołnierzy

Mobilność:

Silnik: 1x Chrysler 75M o mocy 209 KM

Prędkość maksymalna na drodze: 66 km/h

Prędkość maksymalna pływania: 5,8 km/h

Zasięg: 483 km

Uzbrojenie:

1x karabin maszynowy M2 Browning kalibru 12,7 mm (2000 sztuk amunicji)

Wykorzystany na nagranym wozie ZU-23-2 to zaś sprzężone ze sobą dwa działka 2A14 kalibru 23 mm, które też cieszą się niezwykłą popularnością w kategorii broni przeciwlotniczej. Co ciekawe do dziś armata jest produkowana w Polsce w zmodyfikowanej wersji ZUR-23-2SP Jodek, który stanowi element najnowszego systemu bardzo krótkiej obrony powietrznej Pilica.

Zdjęcie ZU-23-2 na platformie ciężarówki Star 266 tworzący polski zestaw przeciwlotniczy Hibernyt / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne ZU-23-2

Waga: 950 kg

Amunicja: 2x pas naboi po 50 pocisków

Szybkość ognia: 2000 pocisków na minutę (maksymalnie), 200 pocisków na minutę (praktycznie)

Maksymalny zasięg ognia w pionie\poziomie: 2 km/1,5 km

Załoga: 7 osób (2 obsługują działka)

Możliwe cele: nisko i wolno lecące samoloty, helikoptery, drony, piechota, lekkie pojazdy opancerzone