Ukraiński dron pojawił się za kołem podbiegunowym

To nie pierwsza taka karkołomna misja ukraińskiego wywiadu. Kilka miesięcy temu, za pomocą dokładnie takiej maszyny udało się uszkodzić jeden strategiczny bombowiec Tu-95M w bazie Olenia. Teraz jednak już nie będzie to takie łatwe zadanie, ponieważ armia Kremla o wiele lepiej zabezpieczyła bazę przed możliwością ataków dronów kamikadze.

Co ciekawe, atrybutem tych bezzałogowców jest duży zasięg dochodzący do aż 2000 kilometrów. Za pomocą tych maszyn, Ukraińcy od jakiegoś czasu przeprowadzają ataki na infrastrukturę krytyczną i rafinerie leżące w głębi Rosji, zadając agresorowi bardzo dotkliwe straty finansowe. To właśnie takie urządzenie doprowadziło do wybuchu pożaru w składzie ropy w pobliżu miasta Proletarsk, gdzie od trzech dni 500 strażaków i dwa samoloty gaśnicze walczą z ogniem.