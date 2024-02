Ukraiński pilot jest wstrząśnięty możliwościami F-16

Znany pod pseudonimem "Moonfish" ukraiński pilot, jest jednym z sześciu szkolonych do obsługi F-16 w bazie Skrydstrup w Danii. Koalicja krajów NATO, w tym Dania, Holandia, Belgia i Norwegia mają łącznie dostarczyć na Ukrainę aż 60 amerykańskich wielozadaniowych myśliwców F-16. "Moonfish" dotychczas latał w Ukrainie na radzieckich MiG-ach.

Teraz, gdy odbył już wiele lotów na F-16, przyznaje, że te dwie maszyny to dwa różne światy. Porównuje to do przesiadki z podstawowego telefonu na smartfona bez żadnych pośrednich etapów. "Moonfish" chwali F-16 za ich zwinność i prostotę pilotażu, ale jednocześnie zauważa, że dostosowanie się do zaawansowanych systemów elektronicznych odrzutowca było dla niego wielkim wyzwaniem.