Czym jest amerykański czołg M1A1 Abrams?

Co ciekawe, chociaż początkowo czołgi nie posiadały pancerza reaktywnego, to jednak w ostatnich tygodniach pojawiły się moduły ARAT-1. Mogą być montowane samodzielnie lub jako element szerszego systemu dodatkowej ochrony opracowanego i wdrożonego pod kryptonimem TUSK (ang. Tank Urban Survivability Kit).

Czołg Abrams M1 ma masę 60 ton, mierzy 977 cm długości, 366 cm szerokości, 244 cm wysokości i oferuje prześwit 43 cm. Maszyna zabiera na pokład czterech członków załogi, w tym dowódcę, działonowego, ładowniczego i kierowcę. Abrams posiada działo kalibru 120 mm, które w Ukrainie najprawdopodobniej będzie wykorzystywało starsze pociski APSDF M89A2 i M89A3, w teorii zdolne do przebicia od przodu większości rosyjskich czołgów.

Ile czołgów ma obecnie Ukraina?

Czołg napędza silnik turbowałowy Avco Lycoming AGT-1500C o mocy 1103 kW (1500 KM) przy 3000 obr./min. Pozwala on maszynie rozpędzić się do 67 km/h na drodze i do 40 km/h w terenie. Zbiornik paliwa o pojemności 1909 litrów zapewnia zasięg do 425 km.

Eksperci z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) oszacowali, że ukraińska armia po blisko dwóch latach wojny dysponuje blisko 1000 czołgów różnego typu. To niemal tyle, ile było dostępne przed rosyjską agresją na ten kraj. Ukraińcy mieli stracić w ciągu 24 miesięcy blisko 600 czołgów, ale jednocześnie udało im się przejąć od Rosjan 500 maszyn, a kolejne 600 dostarczono z krajów NATO.