Ukraińcy rozmieszczają "kopie" amerykańskich wozów. Tak dobre jak oryginały

Według doniesień serwisu Defense Express, Kijów używa przeciwko siłom rosyjskim lokalnych odpowiedników amerykańskich Humvee, MaxxPro i M113. O Humvee i jego "niezniszczalności" pisaliśmy dziś rano, więc po więcej informacji o tym wielozadaniowym pojeździe kołowym o wysokiej mobilności odsyłamy do tego newsa, więc teraz kilka słów o dwóch pozostałych jednostkach.

International MaxxPro to bojowy wóz opancerzony typu MRAP, czyli o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki, wynikającej m.in. ze specyficznej konstrukcji kadłuba pojazdu, którego podwozie uformowane jest w kształcie litery "V". To pojazd wyposażony w silnik MaxxForce D9.3I6 o mocy 330 KM, które może się pochwalić ładownością do 5 ton.



Zdjęcie Nawet żołnierze mają problem, żeby je rozróżnić. Ukraińskie odpowiedniki są tak dobre / Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR) / domena publiczna

Ukraińcy robią "swoje" Humvee, MaxxPro i M113

Sprzęt wykorzystuje łatwo dostępne i znormalizowane części, by żołnierze byli w stanie dokonać szybkich napraw i konserwacji. Nie znamy dokładnych informacji dotyczących jego pancerza, ale to podobno specjalna "mieszanka" stali, ceramiki i materiałów kompozytowych. Wóz może przewozić jedenastu żołnierzy i posiada wieżyczkę, w której stacjonuje strzelec uzbrojony w karabin maszynowy 7,62 mm lub 12,7 mm.

Jeśli zaś chodzi o M113, to mowa o najczęściej wykorzystywanym transporterze opancerzonym w historii, który w różnych wariantach i modyfikacjach powstał w liczbie 85000 sztuk. Dzięki temu brał udział w prawie każdym większym konflikcie, począwszy od wojny w Wietnamie - na platformie M113 wiele armii tworzyło swoje samobieżne moździerze, wozy wsparcia inżynieryjnego czy opancerzone ambulansy.

Podobnie jak MaxxPro może przewozić do 11 żołnierzy, a jego silnik Chrysler 75M o mocy 209 KM pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 66 km/h na drodze i 5,8 km/h w wodzie. Zasięg pojazdu do 483 km, a jego uzbrojenie stanowi karabin maszynowy M2 Browning kalibru 12,7 mm (2000 sztuk amunicji).

Co potrafią ukraińskie "podróbki"?

Jak dowiadujemy się z ukraińskich doniesień, Kijów rozpoczął rozmieszczanie pojazdu opancerzonego "Charakternik", transportera opancerzonego "Rachunek" i transportera "Lis", a wszystkie miał brać udział w walkach w okolicach Awdijiwki. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że wszystkie pojazdy "sprawowały się doskonale w warunkach bojowych", a zdaniem żołnierzy część z nich trudno na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od oryginałów.

Przy okazji dowiadujemy się też, że obecne moce produkcyjne pozwalają siłom ukraińskim na rozmieszczanie miesięcznie pięciu pojazdów wzorowanych na Humvee i M113 - po niezbędnych testach skompletowany sprzęt od razu trafia na linię frontu. Jak podaje Insider, powołując się na wypowiedzi lokalnych źródeł dla portalu informacyjnego OBOZ.UA, ukraińskie "Humvee" są niemal identyczne jak ich amerykańskie odpowiedniki.

Jeden ze specjalistów, który pracował nad rozwojem tego projektu, przyznał, że było to możliwe dzięki doświadczonym operatorom bojowym. A mowa o takim stopniu wierności, że kiedy jeden z ukraińskich żołnierzy po raz pierwszy wsiadł do ukraińskiego odpowiednika, nie mógł odróżnić go od oryginału importowanego z USA - dopiero po dokładnych analizach wnętrza zdał sobie sprawę, że jest to niezwykle podobna lokalna produkcja.