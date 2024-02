W pobliżu najstarszej latarni nad Bałtykiem stanie radar obrony powietrznej

Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (RKK) i Siły Zbrojne Estonii (EDF) przedstawiły w piątek plan budowy radaru obrony powietrznej na wyspie Hiiumaa, o czym poinformowała w niedzielę telewizja i portal ERR.

Radar będzie zlokalizowany kilkaset metrów od latarni morskiej. Na razie nie ujawniono kosztów budowy radaru, ponieważ nie ogłoszono jeszcze przetargu na ten projekt. Na tę chwilę wiadomo, że budowa miałaby się rozpocząć pod koniec tego roku, a jej planowany czas do około 12 miesięcy.

Zmieniająca się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa wymaga od nas jeszcze lepszego widzenia, jeszcze lepszego poznania tego, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, abyśmy mogli jak najszybciej reagować na zagrożenia. Powiedział Kaupo Kaasik, koordynator projektów infrastrukturalnych w centrum inwestycji obronnych

Zdjęcie Lokalizacja latarni / Google Maps/Hiiumaamudeliklubi/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) / Wikimedia

Radar stanie na wyspie Hiuma

Hiuma (fin. Hiidenmaa - ziemia diabła) to druga co do wielkości wyspa w Estonii, najbardziej na północ wysunięta wyspa archipelagu zachodnio-estońskiego. W swojej historii należała do Szwedów, Imperium Rosyjskiego, podczas I wojny światowej okupowana przez Niemców, a po jej zakończeniu została częścią niepodległej Estonii. Po kolejnej niemieckiej okupacji podczas II wojny światowej wraz z pozostałą częścią kraju została włączona do Związku Radzieckiego. Jest w granicach bałtyckiego kraju od uzyskania przez niego niepodległości w 1991 roku.

Reklama

Zdjęcie Latarnia morska Kõpu z lotu pataka. W jej pobliżu stanie radar / Hiiumaamudeliklubi/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) / Wikimedia

Płw. Kõpu jest dużym półwyspem w zachodniej części wyspy. Ma około 21 km długości i do 7,3 km szerokości. Latarnia morska Kõpu to trzecia najstarsza działająca latarnia morska na świecie (wg niektórych źródeł druga) i pierwsza tego typu na Morzu Bałtyckim. Zlokalizowana jest w wiosce Mägipe, w centralnej części półwyspu. Jej współrzędne geograficzne to 58° 54′ 57″ N, 22° 11′ 59″ E. Pierwszy ogień rozpalono tu w 1531 roku.

Latarnia morska Kõpu została zbudowana 67 metrów nad poziomem morza w najwyższym punkcie Hiiumaa. Wysokość latarni nad ziemią wynosi 36 metrów, a światło znajduje się na wysokości 102,6 m nad poziomem morza. W styczniu 2020 roku wprowadzono diody LED jako źródło światła, a widoczność wynosi 26 mil morskich (ok. 48 kilometrów). Światło Kõpu charakteryzuje się największą intensywnością spośród latarni morskich na Morzu Bałtyckim.