Zniszczone rosyjskie czołgi „najechały” NATO. To prezent od Ukrainy

Militaria

Ukraina wysłała do kilku krajów Europy zniszczone rosyjskie czołgi. Są one elementem wystawy w europejskich stolicach z okazji rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. Minister obrony Ukrainy żartobliwie nazywa to „inwazją”, naśmiewając się tym samym z rosyjskich gróźb.

Zdjęcie Na rocznicę wojny w Ukrainie w kilku krajach Europy pojawią się wraki rosyjskich czołgów / SERGEY PIVOVAROV/Reuters / © 2022 Reuters