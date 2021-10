Android 12 w końcu dostępny do pobrania na Pixele

Można byłoby się spodziewać, że Android 12 zaraz po premierze trafi do smartfonów z rodziny Pixel, a dopiero po jakimś czasie do modeli innych producentów. Tak się nie stało, Google postawiło na niecodzienne rozwiązanie. Wraz z premierą Androida 12 na początku października, kod źródłowy systemu został udostępniony producentom smartfonów. Zdążyły już zadebiutować ColorOS 12 i Realme UI 3.0. Oba systemy bazują na najnowszym Androidzie.

Mijały kolejne dni, a aktualizacji nadal próżno było szukać. Można się było domyślać, że jakiekolwiek informacje o Androidzie 12 pojawią się podczas wydarzenia Pixel Fall Launch, które zostało zorganizowane w celu prezentacji smartfonów Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro. Przypuszczenia okazały się słuszne i po premierzy nowych urządzeń, aktualizacja systemu została udostępniona dla posiadaczy Pixeli. Nie wszystkie modele będą z nią kompatybilne. Nowy system ominie już najstarsze egzemplarze. Nie będzie możliwości zaktualizowania Pixela, Pixela XL, Pixela 2 i Pixela 2 XL.

Android 12 - na które smartfony Google?

Aktualizacja Androida 12 jest dostępna na:

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4a

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro trafią do konsumentów z fabrycznie wgranym Androidem 12.

Android 12 - co nowego?

Android 12 zauważalnie zmienia wygląd interfejsu. Material You pomoże spersonalizować ustawienie, szyk i ikony aplikacji. Nowy design oznacza też odświeżone widgety, które teraz prezentują się dużo bardziej przejrzyście. Google zapewnia, że Android 12 jest o wiele szybszy i płynniejszy od poprzedniej wersji systemu. Osiągnięto to dzięki redukcji zużycia procesora przez procesy bazowe o 22 proc. Firma wprowadziła także bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje dotyczące prywatności. Teraz można o wiele łatwiej znaleźć i zobaczyć, które aplikacje mają dostęp do głośnika, mikrofonu, galerii, kontaktów itd. W ten sposób użytkownik będzie mógł w wygodny sposób usunąć upoważnienie niektórym programom i lepiej dbać o własną prywatność w sieci.