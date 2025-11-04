Apple TV już bez "+" w nazwie. Platforma przechodzi zmiany.

Apple TV+ to usługa, która debiutowała na rynku kilka lat temu. W zeszłym miesiącu wspominaliśmy wam, że czeka ją rebranding z nowym logo i nie tylko. Tak też się stało, do czego doszło w poniedziałkowy wieczór. Zbiegło się to w czasie z udostępnieniem aktualizacji z numerkiem 26.1.

Apple TV z nowym logo i animacją

Firma w ramach odświeżenia marki zdecydowała się na pozbycie dopisku "+" w nazwie i od teraz jest to po postu Apple TV. Platforma dostała nowe logo, które zyskało kolory. Zaprezentowano także nową animację startową, której towarzyszą dźwięki stworzone przez Finneasa.

Nigdy nie sądziłem, że będę mógł zrobić coś takiego, ale jestem zaszczycony i naprawdę nie mogłem czerpać większej przyjemności z pracy nad tym. Mam nadzieję, że ten bardzo krótki utwór muzyczny pasuje do tego, co tak bardzo kocham w Apple – tworzą tak piękne narzędzia. Mam szczęście, że mogę ich używać

Wspomniana animacja startowa będzie wyświetlacza przed każdą produkcją oryginalną Apple, których ciągle przybywa. Stworzono trzy wersje na różne potrzeby. Najkrótsza z nich trwa zaledwie sekundę i powstała z myślą o trailerach. Natomiast najdłuższa (12-sekundowa) ma towarzyszyć filmom oraz będzie wyświetlana na ekranach kin.

Rebranding Apple TV "to dopiero początek"

Rebranding platformy jest wstępem do kolejnych zmian, które są w drodze. Firma wyjaśnia, że jest "to dopiero początek". Aczkolwiek nie ujawniono dodatkowych szczegółów związanych z dalszym rozwojem Apple TV i te pozostają owiane tajemnicą.

Wiemy jednak, że firma inwestuje coraz większe środki w produkcje oryginalne. Na tegoroczną jesień przygotowano mnóstwo nowych treści i z czasem powinno ich być coraz więcej.

Z niedawnych informacji medialnych wynika, że Apple ma chrapkę na HBO Max, które może zostać sprzedane. Przejęcie konkurencyjnej platformy z pewnością znacząco wzmocniłoby pozycję Apple TV na rynku, bo do Netfliksa czy Disney+ jest jeszcze daleka droga.

