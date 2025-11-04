Baterie zombie straszą także po Halloween

Eksperci w Wielkiej Brytanii wydali pilne ostrzeżenie przed zagrożeniem "bateriami zombie", jak donosi The Independent. Użytkownicy e-papierosów muszą zaprzestać wyrzucania starych urządzeń do śmietników, ponieważ istnieje ryzyko, że znajdujące się w nich baterie litowo-jonowe "wrócą do życia" - stąd nazwa, wymyślona przez ekspertów podczas tegorocznego Halloween.

31 października portal poinformował, że Biffa - największa brytyjska firma zajmująca się gospodarką odpadami - ostrzegła przed niebezpiecznym zjawiskiem.

Niedawno wprowadzono w całym kraju zakaz używania jednorazowych e-papierosów, a mimo to firma szacuje, że do jej zakładów przetwórczych trafia 7000 urządzeń dziennie - czyli 300 na godzinę. Odkąd funkcjonuje zakaz, liczba wyrzucanych urządzeń wzrosła, co stwarza poważne zagrożenie. Są one zaprojektowane tak, aby po użyciu można było się ich pozbyć i zastąpić nowym egzemplarzem - a to jest nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale również niesie ze sobą zagrożenie eksplozją i pożarem.

8 lipca lokalna rada w Wielkiej Brytanii udostępniła na Facebooku nagranie takiego zdarzenia.

Przyczyną ogromnego pożaru dużej sterty śmieci był pojedynczy e-papieros, który został "nieprawidłowo wyrzucony do niebieskiego pojemnika na odpady", jak mówi Biffa.

Ogromny problem z e-papierosami

W okresie od czerwca do września tego roku na wszystkich składowiskach odpadów Biffa odkryto ponad 840 000 e-papierosów, z czego w sierpniu i wrześniu znaleziono ich prawie 20 000 więcej niż w poprzednich miesiącach.

Jednym z głównych problemów związanymi z jednorazowymi e-papierosami jest to, jak trudno się ich bezpiecznie pozbyć. Pożary spowodowane bateriami do tych urządzeń nie występują wyłącznie w Wielkiej Brytanii - śmieciarki z funkcją zmiażdżenia odpadów na całym świecie wywołują eksplozje zużytych baterii, narażając pracowników na niebezpieczeństwo.

Tylko w lipcu w USA i Kanadzie doszło do 56 pożarów spowodowanych przez elektroniczne papierosy. Według ekspertów jest to katastrofa ekologiczna, ale to nie jedyne zagrożenie ze strony tych popularnych urządzeń. Badania wykazały, że ekspozycja na nikotynę może hamować rozwój poznawczy u dzieci i nastolatków.

