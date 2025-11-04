Odkrycie na placu budowy. Archeolodzy badają ślady po dawnym królestwie
Archeolodzy prowadzący wykopaliska na obszarze pod budowę obiektów Muzeum Sztuki Afryki Zachodniej (MOWAA), którego wielkie otwarcie nastąpi niedługo, natrafili na niezwykłe odkrycia. Zidentyfikowali m.in. pozostałości związane z dawnym potężnym Królestwem Benin. Badania pozwalają lepiej zrozumieć bogatą historię Afryki Zachodniej.
Wykopaliska na placu budowy. Archeolodzy podali szczegóły
Wkrótce w Beninie w Nigerii nastąpi otwarcie Muzeum Sztuki Afryki Zachodniej (MOWAA), nowoczesnego przybytku, który prezentuje dziedzictwo kulturowe tej części Afryki, krzewiąc wiedzę o historii, kulturze i dorobku artystycznym tego rejonu. Trwają ostatnie przygotowania przed wpuszczeniem zwiedzających na wystawy - oficjalne otwarcie MOWAA odbędie się 11 listopada 2025 r.
W międzyczasie archeolodzy pracujący na placu budowy obiektów MOWAA przygotowali podsumowanie na temat poczynionych dotychczas odkryć. Dokonano ich w rejonie powstającego Instytutu MOWAA. Stanie się on miejscem przechowywania, konserwacji i badań nad archeologią Afryki Zachodniej, w tym nad nowymi odkryciami w ramach projektu MOWAA, największego projektu archeologicznego, jaki zrealizowano w kontekście miejskim Afryki Zachodniej. Podczas wykopalisk archeolodzy odkryli ślady po dawnym potężnym królestwie.
Archeolodzy odkryli ślady wpływowego imperium. Królestwo Benin
Królestwo Benin było wpływowym imperium, które prowadziło handel w całej Afryce i poza nią. Słynęło przede wszystkim z wykonywanych z mosiądzu Brązów z Beninu. Prace archeologiczne poprzedzające budowę nowoczesnych obiektów prowadzono na terenie dawnego pałacu królewskiego Królestwa Benin, zniszczonego przez Brytyjczyków w 1897 roku. Królestwo zniesiono i włączono do brytyjskiej kolonii Nigerii.
Celem wykopalisk była ochrona dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem w trakcie rozwoju urbanistycznego. Naukowcom udało się ustalić najpełniejszą jak dotąd sekwencję architektoniczną miasta - od czasów przed powstaniem potężnego królestwa aż po okres postkolonialny, gdy Nigeria uzyskała niepodległość.
- Praca terenowa udokumentowała szczegółową sekwencję archeologiczną dla tego wcześniej niezbadanego obszaru Beninu. Zarejestrowano warstwy kulturowe o głębokości 1,45-1,6 m, przebite jamami o głębokości przekraczającej 3 m. Najwcześniejsze datowanie radiowęglowe, aczkolwiek bez powiązanej kultury materialnej, pochodzi z pierwszego tysiąclecia n.e., sprzed powstania Królestwa Beninu - podają badacze.
Odkrycie w Beninie. Niebadane wcześniej części pałacu królewskiego
Archeolodzy odkryli na badanym obszarze nieznane wcześniej fragmenty dawnego pałacu królewskiego, a także ślady działalności rzemieślniczej, w tym słynnego benijskiego metalurgicznego rzemiosła.
- Sekwencja obejmuje okres założenia i użytkowania pałacu aż do jego zniszczenia w 1897 r., z późniejszym użytkowaniem w okresie kolonialnym i pokolonialnym (w tym koszary policji, a następnie szpital i placówki opieki zdrowotnej po uzyskaniu niepodległości). Wstępne datowanie radiowęglowe wskazuje, że główny układ rozpoczął się w XIV wieku i obejmuje poziomy z "okresu szczytowego" Beninu (XVI-XVII wiek), niezidentyfikowane we wcześniejszych wykopaliskach - zaznaczyli badacze.
Historia Afryki Zachodniej. Ważne wyniki badań
Projekt MOWAA przyniósł najbardziej rozległe, systematyczne wykopaliska w Benina. Wszystkie odkrycia na ziemiach pod budynki MOWAA rzucają nowe światło na historię urbanizacji, architektury, handlu, diety i praktyk rzemieślniczych w Afryce Zachodniej.
Projekt ma również wymiar edukacyjny i społeczny - angażuje lokalne społeczności i szkoły.
Badacze podsumowali, że dotychczas pozyskane wyniki prac stwarzają potencjał do szerszego zrozumienia przeszłości Afryki Zachodniej.
Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma naukowego "Antiquity".