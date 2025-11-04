Wykopaliska na placu budowy. Archeolodzy podali szczegóły

Wkrótce w Beninie w Nigerii nastąpi otwarcie Muzeum Sztuki Afryki Zachodniej (MOWAA), nowoczesnego przybytku, który prezentuje dziedzictwo kulturowe tej części Afryki, krzewiąc wiedzę o historii, kulturze i dorobku artystycznym tego rejonu. Trwają ostatnie przygotowania przed wpuszczeniem zwiedzających na wystawy - oficjalne otwarcie MOWAA odbędie się 11 listopada 2025 r.

W międzyczasie archeolodzy pracujący na placu budowy obiektów MOWAA przygotowali podsumowanie na temat poczynionych dotychczas odkryć. Dokonano ich w rejonie powstającego Instytutu MOWAA. Stanie się on miejscem przechowywania, konserwacji i badań nad archeologią Afryki Zachodniej, w tym nad nowymi odkryciami w ramach projektu MOWAA, największego projektu archeologicznego, jaki zrealizowano w kontekście miejskim Afryki Zachodniej. Podczas wykopalisk archeolodzy odkryli ślady po dawnym potężnym królestwie.

Archeolodzy odkryli ślady wpływowego imperium. Królestwo Benin

Królestwo Benin było wpływowym imperium, które prowadziło handel w całej Afryce i poza nią. Słynęło przede wszystkim z wykonywanych z mosiądzu Brązów z Beninu. Prace archeologiczne poprzedzające budowę nowoczesnych obiektów prowadzono na terenie dawnego pałacu królewskiego Królestwa Benin, zniszczonego przez Brytyjczyków w 1897 roku. Królestwo zniesiono i włączono do brytyjskiej kolonii Nigerii.

Celem wykopalisk była ochrona dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem w trakcie rozwoju urbanistycznego. Naukowcom udało się ustalić najpełniejszą jak dotąd sekwencję architektoniczną miasta - od czasów przed powstaniem potężnego królestwa aż po okres postkolonialny, gdy Nigeria uzyskała niepodległość.

- Praca terenowa udokumentowała szczegółową sekwencję archeologiczną dla tego wcześniej niezbadanego obszaru Beninu. Zarejestrowano warstwy kulturowe o głębokości 1,45-1,6 m, przebite jamami o głębokości przekraczającej 3 m. Najwcześniejsze datowanie radiowęglowe, aczkolwiek bez powiązanej kultury materialnej, pochodzi z pierwszego tysiąclecia n.e., sprzed powstania Królestwa Beninu - podają badacze.

Odkrycie w Beninie. Niebadane wcześniej części pałacu królewskiego

Archeolodzy odkryli na badanym obszarze nieznane wcześniej fragmenty dawnego pałacu królewskiego, a także ślady działalności rzemieślniczej, w tym słynnego benijskiego metalurgicznego rzemiosła.

- Sekwencja obejmuje okres założenia i użytkowania pałacu aż do jego zniszczenia w 1897 r., z późniejszym użytkowaniem w okresie kolonialnym i pokolonialnym (w tym koszary policji, a następnie szpital i placówki opieki zdrowotnej po uzyskaniu niepodległości). Wstępne datowanie radiowęglowe wskazuje, że główny układ rozpoczął się w XIV wieku i obejmuje poziomy z "okresu szczytowego" Beninu (XVI-XVII wiek), niezidentyfikowane we wcześniejszych wykopaliskach - zaznaczyli badacze.

Historia Afryki Zachodniej. Ważne wyniki badań

Projekt MOWAA przyniósł najbardziej rozległe, systematyczne wykopaliska w Benina. Wszystkie odkrycia na ziemiach pod budynki MOWAA rzucają nowe światło na historię urbanizacji, architektury, handlu, diety i praktyk rzemieślniczych w Afryce Zachodniej.

Projekt ma również wymiar edukacyjny i społeczny - angażuje lokalne społeczności i szkoły.

Badacze podsumowali, że dotychczas pozyskane wyniki prac stwarzają potencjał do szerszego zrozumienia przeszłości Afryki Zachodniej.

Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma naukowego "Antiquity".

