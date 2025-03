Maghreb, "Miejsce, w którym zachodzi słońce", to region Afryki, ulokowany w północno-zachodniej części kontynentu. Długa i zawiła historia tych terenów sprawia, iż interesują się nimi ekipy badawcze, które organizują wyprawy, aby odkrywać nowe sekrety. Teraz udało się ujawnić kolejny z nich. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Barcelonie odkrył osadę z epoki brązu w północno-zachodnim Maroku, w Kach Kouch, datowaną na okres od 2200 do 600 p.n.e. To pierwsze takie odkrycie w tym regionie.