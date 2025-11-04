Trzy dni bez telewizji naziemnej i czarny ekran. Co się dzieje?

Spis treści: Przerwa w dostępie do telewizji. W tych miejscach nie będzie sygnału Dlaczego występują przerwy w dostępie do telewizji?

W najbliższych dniach planowane są krótkotrwałe przerwy w emisji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz części rozgłośni radiowych. Wyłączenia będą następować falami w godzinach nocnych, głównie między 00:00 a 06:00, z możliwymi dodatkowymi blokami trwającymi od jednej do trzech godzin. Dotyczyć będą tzw. multipleksów (MUX-ów), czyli pakietów kanałów nadawanych wspólnie na jednej częstotliwości. Gdy jeden z nich zostaje wyłączony, znikają wszystkie programy przypisane do tego pakietu, podczas gdy pozostałe multipleksy nadal działają normalnie. Dlatego komunikat "brak sygnału" może pojawić się jedynie przy części kanałów, a nie na całej liście.

Środa, 5 listopada (00:00-06:00)

Lubelskie - Hrubieszów (RON Hrubieszów): przerwa MUX-3 (TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport HD) 00:00-06:00.

Lubuskie - Zielona Góra (RTON ul. Ptasia): przerwy MUX-3 00:15-03:30 oraz 01:00-06:00.

Warmińsko-Mazurskie - Iława/Kisielice (RTON): okna serwisowe dla MUX-1 (m.in. Eska TV, Polo TV, Fokus TV, Stopklatka TV, TTV), MUX-2 (Polsat, TVN, TV4, Puls, Super Polsat, TV6), MUX-3 i MUX-6 (kanały tematyczne TVP, m.in. TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP Kultura, TVP Polonia) w przedziale 00:15-06:00.

Pomorskie - Lębork/Skórowo Nowe (RTON): przerwy MUX-1/2/3/6/8 (MUX-8: Metro, Zoom TV, WP, TV Republika, Nowa TV, WPolsce24) 01:00-06:00.

Mazowieckie - Ostrołęka (RTON ul. Kopernika): przerwa MUX-8 01:00-06:00.

Dolnośląskie - Bogatynia (TSR g. Wysoka): przerwa MUX-8 01:00-06:00.

Czwartek, 6 listopada (00:00-06:00)

Śląskie - Beskidy (sieć TSR: Szczyrk, Wisła, Ustroń, Istebna, Rajcza, Koniaków, Jeleśnia, Żywiec, Brenna, Koszarawa, Ujsoły): przerwy MUX-3 00:00-06:00.

Wielkopolskie - Konin/Żółwieniec (RTCN): przerwy MUX-1/2/3/6 w oknach 00:15-03:30 oraz 01:00-06:00.

Dolnośląskie - Kłodzko/Czarna Góra (RTON): przerwy MUX-1/2/3/6/8 00:15-03:30.

Piątek, 7 listopada (00:00-06:00)

Śląskie - Szyndzielnia (SLR, rejon Bielska-Białej): przerwy MUX-3 00:00-06:00.

Mazowieckie - Płock/Radziwie oraz Płock/Rachocin: przerwy MUX-3/6/8 w oknach 00:15-03:30 oraz 03:00-05:30; chwilowe wyłączenia także w emisji MUX-1/2.

Lubelskie - Lublin/Boży Dar (RTCN): przerwy MUX-3 i MUX-8 00:15-03:30 oraz 01:00-06:00.

W tych samych oknach serwisowych planowane są również przerwy w nadawaniu sygnału radiowego FM. Obejmą one zarówno stacje ogólnopolskie, jak Polskie Radio Program 1 i 3, RMF FM czy Radio ZET, jak i rozgłośnie regionalne. Wynika to z faktu, że wiele rozgłośni korzysta z tej samej infrastruktury technicznej co telewizja naziemna - wspólnych masztów, systemów antenowych, zasilania oraz łączy. Operatorzy wykorzystują więc jedno okno konserwacyjne do przeprowadzenia przeglądów wszystkich instalacji jednocześnie, aby ograniczyć liczbę odrębnych wyłączeń. Z tego powodu krótkotrwały brak zarówno obrazu, jak i dźwięku w eterze nie oznacza awarii odbiornika, lecz jest elementem zaplanowanych prac.

Planowe prace konserwacyjne to standardowy element utrzymania infrastruktury nadawczej. Odbywają się głównie nocą, aby ograniczyć ich wpływ na odbiorców. W tym czasie operatorzy aktualizują oprogramowanie nadajników, sprawdzają zapasowe tory sygnału, wykonują pomiary jakości i stabilności transmisji, a także przeglądy zasilania i systemów chłodzenia. Jesienią i zimą do rutynowych czynności dochodzi kontrola instalacji przeciwoblodzeniowych i przegląd konstrukcji masztów po silnych wiatrach.

Przerwy są planowane w tzw. oknach serwisowych, które wyznaczają maksymalny czas trwania prac. Nie oznacza to jednak, że sygnał będzie niedostępny przez cały ten okres - emisja często wraca wcześniej, gdy testy i przeglądy zostaną zakończone przed czasem. Dzieje się tak, ponieważ poszczególne multipleksy obsługiwane są przez różne urządzenia, a operator przywraca je do działania stopniowo, zaraz po zakończeniu kontroli technicznej. Dzięki temu faktyczny brak sygnału zwykle trwa krócej niż zakładane sześć godzin.

Odróżnienie planowego wyłączenia od awarii sprzętu jest proste. Jeśli zniknęła cała grupa kanałów, a inne działają, najprawdopodobniej trwa serwis. Gdy problem dotyczy tylko jednego kanału lub występują zakłócenia, należy w pierwszej kolejności sprawdzić przewody i złącza antenowe oraz zaktualizować oprogramowanie telewizora. Ponowne skanowanie kanałów warto przeprowadzić dopiero po zakończeniu planowanych prac, ponieważ wcześniejsze może nie wykryć wszystkich dostępnych stacji.

