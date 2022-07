Będą nowe funkcje na Instagramie! Dotyczą głównie filmów, ale twórcy apki szykują też coś zupełnie innego

Kiedyś Instagram był idealnym miejscem, aby pokazać swoje portfolio - znajomym, fotografom albo nawet potencjalnym klientom. Schludny kanał i możliwość zarządzania własną swego rodzaju wystawą prac zrewolucjonizowały sposób, w jaki fotografowie wyświetlali swoje zdjęcia i wchodzili w interakcje ze sobą jako społeczność.

No ale to z czasem się zmieniło. To znaczy nadal z łatwością dotrzemy do portfolio fotografów, jednak domyślam się, że dominują profile influenserów i po prostu ludzi, którzy chcą się pochwalić albo podzielić czymś ze swojego życia. Instagram nie może też stać w miejscu - jest w końcu medium społecznościowym, a te regularnie ewoluują wraz z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników. I dobrze!

Nowe oblicze rolek

I nie mam oczywiście na myśli tych do jeżdżenia w wolnej chwili. Reelsy, bo to ich angielska nazwa, dostaną nowe opcje, a zostało to ogłoszone przez szefa Instagrama.

W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać, że wszystkie wideo opublikowane na Instagramie przybiorą formę rolek. Ma to na celu uporządkowanie postów, a przy okazji udostępnienie możliwości przypisanym rolkom również do innego typu filmów (w tym momencie rolki mocno przypominają TikToka, ale ich forma nie jest narzucona, poza tym, że ma to być wideo).

Zostaną również udostępnione szablony, które na pewno ułatwią korzystanie z rolek, zwłaszcza tym, którzy będą chcieli opublikować swój pierwszy film na Instagramie, ale i wyjadaczom, których praca zostanie usprawniona. Jak wiadomo - czas to pieniądz!

Powinna się też pojawić się opcja "remiksowania" publicznych zdjęć do użytku w rolkach. Zmiana będzie oczywiście szczególnie istotna dla tych, którzy regularnie je publikują i np. omawiają pewne rzeczy. Domyślnie funkcja ma być włączona, ale zostaną zapewnione sposoby na jej wyłączenie. Do tego przygotowano również szablony, które pozwolą nam umieścić np. dwa zdjęcia obok siebie.

Ostatnia dodana funkcja to możliwość korzystania z dwóch aparatów - tzn. jednocześnie z tylnego i przedniego, a przynajmniej to sugeruje krótkie ujęcie na opublikowanym filmiku. Jeśli właśnie tak ma to działać, to brzmi jak pomysł z bardzo dużym potencjałem!

Instagram Notes

Mówi się, że Instagram testuje też nową funkcję - Instagram Notes. Ma to polegać na tym, że na krótki czas (prawdopodobnie 24h) można opublikować notatkę/ogłoszenie dla swoich obserwatorów. Czyli mogłoby to działać jak coś pomiędzy wallem na Facebooku a tweetem na Twitterem, tylko z dodanym okresem, w którym ta wiadomość widnieje, no i byłaby w jednej aplikacji, co mogłoby ułatwić komunikację między twórcami a obserwującymi.