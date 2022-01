Mobile Kolejny smartfon eksplodował i to znowu OnePlus

Po tym jak w zeszłym tygodniu nie odbyła się planowana premiera nowego Exynosa, wszystko wskazywało na to, że chipset pojawi się dopiero u boku Samsunga Galaxy S22, czyli dopiero na początku lutego. Jednak producent zaskoczył wszystkich i już teraz pokazał możliwości flagowego procesora. Czy Exynos 2200 umocni koreańskie przedsiębiorstwo na pozycji globalnego lidera sprzedaży smartfonów?

Królem wydajności wśród smartfonów z Androidem nadal jest Qualcomm i jego Snapdragony. Ostatniej jesieni byliśmy świadkami premiery Snapdragona 8 gen 1, najmocniejszego procesora na rynku, który okazał się mieć problemy z przegrzewaniem. Choć mało kto może się mierzyć wydajnością z procesorami Qualcomm, tak firmy znajdują inne sposoby na walkę o pozycję na rynku. W tym roku Samsung zaprezentował coś, czego jeszcze w smartfonach nie było.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Samsung podjął współpracę z AMD w celu stworzenia mobilnych kart graficznych o dużej wydajności w oparciu o technologię Radeon. Już potwierdzono, że w przyszłych smartfonach Samsunga można spodziewać się wsparcia dla Ray Tracingu. Technologia pierwszy raz pojawiła się w GPU Intela w 2018 roku. AMD wprowadziło ją do swoich kart graficznych dopiero w 2020 roku. Teraz firma ma plan na przeniesienie jej do urządzeń mobilnych. Ray Tracing pomaga w osiągnięciu fotorealistycznej grafiki w grach wideo. Technologia oparta jest na sztucznej inteligencji, która symuluje fizyczne zachowanie światła przez co możliwe jest renderowanie wysokiej jakości obrazów w czasie rzeczywistym.

Na efekty współpracy przedsiębiorstw nie trzeba było długo czekać i już teraz mogliśmy być świadkami premiery Exynosa 2200. Procesor będzie obsługiwał zintegrowane GPU Exclipse oparte na architekturze AMD RDNA 2, co umożliwi zastosowanie technologii ray tracingu i cieniowania o zmiennej szybkości. Obie funkcje znamy z komputerów i konsoli. Chipset Samsunga będzie tworzony w procesie 4 nm, a jego CPU będzie składało się z głównego, superwydajnego rdzenia Cortex-X2, trzy rdzenie Cortex-A710 i cztery energooszczędne Cortex-A510. Co więcej, ulepszona jednostka IPS została przystosowana do obsługi aparatu o rozdzielczości nawet do 200 megapikseli. Oprócz rewolucji graficznej możemy szykować się również na niesamowite zdjęcia?