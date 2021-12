Android 12 został zaprezentowany jeszcze na początku października, lecz do teraz niewiele smartfonów może korzystać z nowej wersji systemu Google. Firma ogłosiła w poście na swoim blogu wprowadzenie kilku nowości, które mogą się przydać posiadaczom urządzeń z ich oprogramowaniem. Jedna z nich jest zarezerwowana dla serii Google Pixel 6 i Samsung Galaxy S21.

Jedną z najciekawszych funkcji jest cyfrowy klucz do samochodu. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala on na otwarcie, zamknięcie i nawet zdalne uruchomienie pojazdu. Niestety, skorzystać z niej będą mogli tylko właściciele kompatybilnych modeli samochodów. W tej chwili są to głównie pojazdy marki BMW. W dodatku, konieczne jest posiadanie urządzenia z serii Google Pixel 6 lub Samsung Galaxy S21.

Dotychczas, raz przyznane aplikacji przywileje trwały, dopóki ręcznie ich nie usunięto. Teraz Google wprowadzi funkcję wygasania pozwoleń. Aplikacja pobrana rok temu, o której użytkownik już nawet nie pamięta, nadal ma dostęp do kamery, kontaktów lub lokalizacji GPS. Nowa funkcja Androida sprawi, że po dłuższym czasie niekorzystania z programu, ten straci przywileje, a użytkownik otrzyma o tym notyfikację. To narzędzie będzie dostępne nawet dla posiadaczy starszych wersji systemu od Androida 6.0 w górę.

Google wprowadzi również funkcję Family Bell, która przypomni o rodzinnych obowiązkach i aktywnościach. Członkowie rodziny będą otrzymywać powiadomienia dotyczące ważnych zadań. Funkcja umożliwi również zaprogramowanie indywidualnych alarmów, zadań i celów. Ponadto trzy aplikacje dostaną nowe, wygodne widgety, które poprawią komfort ich użytkowania. Będą to Google Play Books, YouTube Music i Google Photos People & Pets.