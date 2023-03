Jak zresetować iPhone’a? Twardy reset to sposób, gdy się zawiesił

Spis treści: 01 Kiedy trzeba zrobić twardy reset iPhone’a?

02 Twardy reset. Jak zmusić iPhone'a 6, 7 i 7 plus do ponownego uruchomienia?

03 Resetowanie iPhone’a X, 8 i 8 Plus

04 Resetowanie iPhone’a 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro i nowszych

05 Resetowanie iPhone’a do ustawień fabrycznych

Kiedy trzeba zrobić twardy reset iPhone’a?

Reset iPhone’a to nieskomplikowana procedura, którą bez trudu można wykonać samodzielnie. Wymuszenie w ten sposób ponownego uruchomienia się urządzenia jest niezbędne w chwili, gdy uszkodzeniu uległ system operacyjny iOS i zwykły reset nie wystarczy.

Jeśli urządzenie po przeprowadzeniu twardego resetu nadal nie reaguje, to konieczna może się okazać wizyta w serwisie.

Twardy reset. Jak zmusić iPhone'a 6, 7 i 7 plus do ponownego uruchomienia?

W iPhonie starszej generacji, takim jak iPhone 6, do resetu urządzenia wystarczy wcisnąć przycisk włączania oraz przycisk "Home". Po chwili pojawi się logo Apple i urządzenie zostanie zresetowane. Podobnie można zresetować iPhone’a 6S Plus.

Reklama

W przypadku iPhone’a 7 i 7 Plus, aby doszło do zresetowania urządzenia, należy przez przynajmniej 10 sekund przytrzymać równocześnie przycisk włączenia/wyłączenia oraz przycisk zmniejszania głośności. Po tym czasie na ekranie pojawi się logo Apple i urządzenie się zresetuje.

Resetowanie iPhone’a X, 8 i 8 Plus

Kolejne modele iPhone’ów wymagają przeprowadzenia nieco innej procedury twardego resetu urządzenia. W przypadku iPhone’a X, 8 oraz 8 Plus reset należy rozpocząć od wciśnięcia i szybkiego puszczenia przycisku zwiększania głośności. Kolejnym krokiem będzie szybkie naciśnięcie i puszczenie przycisku zmniejszania głośności.

Na koniec należy przytrzymać przycisk "Power button", który znajduje się z boku urządzenia. Po całej tej procedurze na ekranie pojawi się logo Apple, co oznacza zresetowanie smartfona.

Resetowanie iPhone’a 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro i nowszych

Posiadacze iPhone’ów najnowszej generacji wymienionych powyżej mogą wykonać twardy reset w następujący sposób:

Rozpoczynając od naciśnięcia i puszczenia przycisku zwiększania głośności, należy przejść do naciśnięcia i puszczenia przycisku zmniejszania głośności. Kolejnym krokiem powinno być naciśnięcie przycisku bocznego i przytrzymanie go przez kilka sekund. Po przeprowadzeniu tej procedury na ekranie powinno pokazać się logo Apple. To sygnał, by zwolnić przycisk, bo resetowanie urządzenia jest już w toku.

Zdjęcie To, jak zrobić reset iPhone'a, zależy od modelu.

Resetowanie iPhone’a do ustawień fabrycznych

W przypadku sprzedaży urządzenia konieczny może być nie tyle twardy reset iPhone’a, co przywrócenie go do ustawień fabrycznych. W tym celu nie trzeba wyłączać sprzętu.

Całą procedurę można wykonać z poziomu telefonu. Należy pamiętać, że to dobre rozwiązanie w przypadku chęci pozbycia się wszelkich danych z telefonu, a nie sytuacji, gdy urządzenie zwalnia tempo pracy lub boryka się z błędami.

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych, należy wejść w ustawienia ogólne, a następnie wybrać przycisk "Wyzeruj". Potem wystarczy wybrać opcję "Wymaż zawartość i ustawienia". Prawdopodobnie będzie potrzebne wpisanie kodu blokady lub hasła Apple ID przed rozpoczęciem całej procedury. Po potwierdzeniu urządzenie rozpocznie usuwanie wszystkich danych.

Warto pamiętać, że to proces nieodwracalny, należy więc przygotować wcześniej kopię zapasową danych, by wszystkich nie stracić.

Polecamy na Antyweb | Nowe Mapy Apple w Polsce. Wyglądają rewelacyjnie!