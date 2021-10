Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS będzie godnym następcą serii?

Rynek smartwatchy zdominowany jest przez przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją smartfonów. Ich przewagą nad innymi firmami jest wygodne połączenie między zegarkiem i telefonem. Przedsiębiorstwa spoza przemysłu smartfonów mają na starcie pod górkę w przypadku inteligentnych zegarków. Jednak nadal znajduje się tam dla nich miejsce miejsce. Jedną z takich firm jest Mobvoi, które ogłosiło nadejście swojego nowego smartwatcha.

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS to następca zeszłorocznego TicWatcha Pro 3 GPS. Nowy zegarek będzie miał taki sam monochromatyczny ekran 1,4 cala AMOLED, jak jego poprzednik. Różnicą jest pojawienie się drugiego wyświetlacza, który pozwoli na spersonalizowanie kolorystyki urządzenia. Producent zdecydował się na zaimplementowanie platformy Qualcomm Snapdragon Wear 4100, która w połączeniu z dwuprocesorowym systemem Mobvoi ma zaoferować szybsze działanie, większą ilość pamięć i pozwoli na zaoszczędzenie nawet do 25 proc. baterii. Oczywiście jest to porównanie z zeszłorocznym modelem. Ponadto możemy liczyć na długą pracę baterii. Producent obiecuje, że urządzenie jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu nawet 45 dni w trybie oszczędzania energii i 72 godziny podczas normalnego użytkowania. Takie wyniki sprawiają, że TicWatch nadaje się na długie wyprawy z dala od cywilizacji.

Mobvoi Ticwatch Pro 3 Ultra GPS nie boi się wody. Zegarek otrzymał certyfikat IP68. Ponadto ma wbudowany system GPS z funkcją śledzenia pokonanej trasy. Wysokościomierz pozwoli sprawdzić, jak bardzo nad poziomem morza aktualnie się znajdujemy. W urządzeniu znajdzie się także barometr. Zegarek został zaopatrzony w chip NFC i będzie wspierał usługi Google, w tym Google Pay i asystenta oraz z wielu innych popularnych aplikacji. Zegarek jest już dostępny w oficjalnym sklepie Mobvoi w cenie 299 dolarów.