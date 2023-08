Nokia 150 i 130 w ofercie. Telefony wyglądają jak sprzed 20 lat

HMD Global jest właścicielem marki Nokia od kilku lat, gdzie próbuje szczęścia na rynku smartfonów z różnym skutkiem. Firma pamięta jednak też o innych odbiorcach i w jej ofercie co jakiś czas pojawiają się również prostsze telefony komórkowe. Takimi są dwa nowe modele w postaci Nokii 150 oraz 130, które wyglądają jakby miały... ponad 20 lat.

Nokia 150 z kolejną reinkarnacją

Nokia 150 w odświeżonej formie debiutuje nie pierwszy raz. Telefon doczekał się nowych wersji w 2016 i 2020 r. Co natomiast ma do zaoferowania edycja na 2023 r.? Urządzenie ma 2,4-calowy ekran QVGA oraz po 4 MB (tak, megabajty!) pamięci RAM i na dane, które to jednak można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 32 GB. Z tyłu umieszczono aparat fotograficzny VGA z diodą doświetlającą LED, a pod obudową znajduje się bateria o pojemności 1450 mAh, która jest wymienna. W świecie smartfonów jest to rzadkością.

Reklama

Nowa Nokia 150 ma także radio FM oraz klawiaturę numeryczną z dużymi przyciskami. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP52, a więc jest odporna na kurz oraz pewne zachlapania wodą. Baterię można ładować z użyciem ładowarki z przestarzałym złączem microUSB. Całość pracuje pod kontrolą platformy S30+. Gadżet ma wymiary 130,95×50,6×15,15 mm i waży 106,3 g.

Nowa Nokia 130 bardzo podobna do modelu 150

Nokia 130 w edycji na 2023 r. jest bardzo podobnym telefonem do modelu 150. Specyfikacja techniczna oraz funkcje są w zasadzie identyczne. Różnicą jest nieco inny design oraz wymiary (130,9×50,6×14 mm) i waga (98,2 g). Ceny nie są na razie znane, powinny oscylować w granicy około 50 dol. Oba modele pojawiły się na stronach producenta w różnych krajach, a więc ich rynkowy debiut zapewne jest bardzo blisko.

Zdjęcie Nokia 130 2023 / HMD Global / materiały prasowe

Nokia niegdyś była jednym z liderów na rynku telefonów komórkowych, ale marka przegrała starcie z producentami smartfonów z Androidem i Apple. Niegdyś próbował reaktywować ją Microsoft wraz z urządzeniami z serii Lumia pracującymi pod kontrolą Windows Phone, ale te także finalnie się nie przebiły. Gigant z Redmond sprzedał więc ten biznes Finom z HMD Global, które zdecydowało się na produkcję smartfonów z Androidem.