Redmi Note 11 ze wsparciem ładowania 120W

Już 28 października odbędzie się premiera smartfonów Xiaomi ze średniej półki cenowej. Na razie urządzenia będą dostępne tylko w Chinach, lecz za jakiś czas na pewno trafią na rynek globalny. Smartfony z serii Redmi Note cieszą się dużą popularnością wśród osób, które nie chcą wydawać kroci na flagowe urządzenia, ze względu na dobry stosunek ceny do jakości.

Portal Gizmo China podaje, że nadchodząca premiera obejmie minimum trzy urządzenia. Zostanie zaprezentowane Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro Plus. Ten ostatni model będzie wspierał szybkie ładowanie nawet do 120W. Dotychczas tego typu rozwiązanie można było znaleźć tylko we flagowcach Xiaomi. Pozostałe dwa smartfony najprawdopodobniej zaoferują szybkie ładowanie o maksymalnej mocy 67W. To i tak więcej niż proponują konkurencyjni producenci.

Wcześniejsze przecieki wskazują, że każdy smartfon zostanie zaopatrzony w inny chipset produkcji MediaTek. W przypadku Redmi Note 11 będzie to Dimensity 810, z kolei Redmi Note 11 Pro zasili Dimensity 920. Najmocniejszy procesor znajdzie się w Redmi Note 11 Pro Plus i ma to być Dimensity 1200. Redmi zdecydowało się na zaimplementowanie baterii o pojemności 5000 mAh we wszystkich smartfonach z serii.