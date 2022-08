Były takie czasy w Polsce, że telefony komórkowe blokowano specjalnymi SIM-lockami, by później w ramach oferty sklepu sprzedawać sprzęty taniej i mieć pewność, że użytkownik nie będzie korzystał z kart od konkurencji. Taki proceder nadal ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy, czasem nawet pracownicy danej sieci, oferują płatne usunięcie takiej blokady, ale jest to nielegalne. Nie przeszkodziło to jednak pewnemu mężczyźnie w tym, żeby zrobić w ten sposób interes życia.

Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości i aktu oskarżenia złożonego na początku tego roku, Argishti Khudaverdyan zarobił około 25 milionów dolarów na odblokowywaniu nawet setek tysięcy telefonów komórkowych za pomocą ukradzionych danych uwierzytelniających, w tym na zagubionych lub skradzionych urządzeniach.

Przez lata używał kilku taktyk. Były to m.in. phishing, socjotechnika, ale i manipulowanie działem IT operatora.

Według aktu oskarżenia, Khudaverdyan uzyskał dostęp do narzędzi odblokowujących T-Mobile przez otwartą sieć, co było możliwe aż do 2017 roku. Po tym, jak operator przeniósł je do wewnętrznej sieci, mężczyzna miał używać skradzionych danych uwierzytelniających, aby połączyć się z tą siecią przez Wi-Fi w sklepach T-Mobile. Jak podaje Departament Sprawiedliwości, oskarżony wykorzystywał dane ponad 50 pracowników. Odblokowywał on telefony takich sieci jak Sprint, AT&T i inne. DS podaje, że był przez klika miesięcy w 2017 roku właścicielem salonu T-Mobile o nazwie Top Tier Solutions Inc., a następnie jego umowa została rozwiązana z powodu podejrzanego zachowania, ale to nie przeszkodziło mu w kontynuacji oszustwa.

Swoje usługi reklamował poprzez pośredników, pocztę elektroniczną i strony internetowe, takie jak unlocks247.com.

Proces trwał 4 dni. Ława przysięgłych uznała Khudaverdyana winnym 14 federalnych zarzutów kryminalnych, w tym wykorzystania skradzionych danych uwierzytelniających do odblokowania setek tysięcy telefonów komórkowych od sierpnia 2014 roku do czerwca 2019 roku.

Mężczyźnie grożą co najmniej dwa lata więzienia za kradzież tożsamości i do 165 lat za zarzuty związane z oszustwami podatkowymi, praniem pieniędzy i dostępem do komputera bez upoważnienia. Rozprawa skazująca zaplanowana jest na 17 października.