Nvidia stworzyła szofera napędzanego sztuczną inteligencją [WIDEO]

System NVIDIA DRIVE Concierge skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do bezpiecznego i komfortowego podróżowania pojazdami. Asystent AI napędzany DRIVE IX i Omniverse Avatar może być przydatny do prowadzenia połączeń głosowych, monitorowania zachowania kierowcy, włączania alarmu, automatycznego wyszukiwania miejsc postoju czy parkowania.

Co ciekawe, kierowca i pasażerowie dosłownie będą widzieli proces myślenia asystenta AI na wyświetlaczu. Technologia Nvidii jest zbliżona do asystenta Siri, ale o wiele od niego bardziej zaawansowana. Kierowca może np. zostawić torbę na tylnym fotelu, a jeśli wyjdzie z pojazdu bez niej, to asystent o tym przypomni. Podobnie będzie podczas dłuższych podróży. Gdy będziemy zmęczeni, to asystent dostrzeże to i wskaże nam najkrótszą drogę do miejsca postoju.

Omniverse Avatar łączy sztuczną inteligencję mowy, wizualizację komputerową, rozumienie języka naturalnego, silniki rekomendacji i symulację. Awatary stworzone na platformie to interaktywne postacie z grafiką 3D, wykorzystującą śledzenie promieni, które mogą widzieć, rozmawiać na różne tematy i rozumieć naturalnie wypowiadane intencje.



Gigant technologiczny ogłosił również na GTC, że technologia Ampere będzie współpracować z nową platformą Orin. Według Nvidii, pojedyncza architektura będzie w stanie obsłużyć wszystko, od zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy po pełną autonomiczną jazdę na poziomie 5. Ma to być prawdziwa rewolucja w motoryzacji.

Jensen Huang, CEO Nvidia, zapewnia, że nowe technologie firmy mają pozwolić uczynić pojazdy bardziej inteligentnymi, a przy tym jednocześnie obniżyć koszty ich produkcji. To świetna wiadomość dla wszystkich tych, którzy planują w najbliższym czasie np. zakup pojazdów elektrycznych.