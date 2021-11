Ten autonomiczny pojazd Hondy pomaga budować farmę solarną

Autonomous Work Vehicle (AWV) pierwszy raz mogliśmy zobaczyć na tragach CES w Las Vegas w 2018 roku. W 2020 roku pojawił się jego prototyp, który był testowany w kilku stanach USA. Teraz ten autonomiczny pojazd działa już na jednej z budowanych największych farm solarnych w Nowym Meksyku. W planach są kolejne.

Pojazd Hondy wygląda jak mały pickup. Swoją linią i wzornictwem nawiązuje do elektrycznej Hondy e. Oferuje dużą przestrzeń ładunkową i dysponuje wydajnym akumulatorem na 6 godzin ciężkiej pracy. Inżynierowie bardzo chwalą ten samochodzik za jego możliwości. Dzięki niemu mogą zamówić i szybko dostarczyć potrzebne elementy do budowy farm solarnych.

Honda podaje, że na jego pakę wejdzie do 400 kilogramów sprzętu, a jeśli potrzeba przewieźć większe ładunki, to oferuje on możliwość ciągnięcia przyczepy o masie do 750 kilogramów. Poruszanie się po trudnym terenie nie stanowi żadnego problemu dla AWV. Pojazd Hondy posiada LiDAR, czujniki i kamery, za pomocą których może zmapować obszar i później sprawnie się po nim poruszać.

Autonomiczne i w pełni elektryczne pojazdy robocze to przyszłość motoryzacji. Niemal wszystkie firmy rozwijają prototypy tego typu pojazdów. Eksperci uważają, że one jako pierwsze mogą zyskać popularność, ponieważ idealnie sprawdzają się przy budowie najróżniejszych obiektów w trudnym terenie, a przy tym zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy dla deweloperów.