AI znowu lepsza niż ludzie. Znacznie lepiej wybiera narządy do przeszczepów

Sztuczna inteligencja może zwiększyć liczbę wykonywanych przeszczepów

Nie wszystkie narządy są w wystarczająco dobrym stanie, by nadawały się do przeszczepu, a ostateczna ocena należy zawsze do chirurga, a przynajmniej tak było do tej pory, bo brytyjscy naukowcy przekonują, że znaleźli lepsze rozwiązanie.

Ich zdaniem sztuczna inteligencja, posługująca się "pamięcią" dziesiątek tysięcy obrazów narządów, znacznie lepiej identyfikuje te, które mają największe szanse powodzenia i jednocześnie ogranicza liczbę tych niepotrzebnie odrzuconych. A mowa o technologii OrQA, czyli Organ Quality Assessment, której autorzy przekonują, że są w stanie znacznie zwiększyć liczbę wykonywanych przeszczepów.

Szacunki dla Wielkiej Brytanii przewidują 200 dodatkowych pacjentów otrzymujących przeszczep nerki i 100 kolejnych otrzymujących przeszczep wątroby. Jak tłumaczy profesor Hassan Ugail z Uniwersytetu w Bradford, którego zespół projektuje analizę obrazu, w komentarzu udzielonym ekskluzywnie agencji prasowej PA: