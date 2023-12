Ale kosmos! Olsztyńskie planetarium ma światowej klasy sprzęt projekcyjny

Niedawno informowaliśmy o modernizacji Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, dzięki któremu wszyscy miłośnicy patrzenia w gwiazdy będą mogli odbyć kosmiczną podróż i zajrzeć w głąb Wszechświata. Teraz instytucja poinformowała, że planetarium jest już gotowe, odbyły się też pierwsze pokazy.

Nowy sprzęt w olsztyńskim planetarium

Zamontowany w planetarium system o nazwie RSA COSMOS to światowej klasy technologia, jedna z trzech najczęściej wykorzystywanych w tego typu placówkach na całym świecie. Pozwala zabrać widzów w podróż po Układzie Słonecznym, Drodze Mlecznej, a nawet daleko poza nią, np. do wnętrza mgławic. Ale to nie wszystko, możliwe są także projekcje filmów z innych dziedzin nauki.

Uczymy się tego systemu, bo to jest zupełna nowość, zupełnie inny system projekcyjny. Obrazowo możemy to przyrównać do jazdy starym oplem i zamiany go na najnowsze ferrari. Powiedziała dyrektor planetarium Magdalena Pilska-Piotrowska w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej

Reklama

Planetarium jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w mieście. W 2023 roku (do remontu) sprzedano 93 tysiące biletów. W bliskiej perspektywie placówkę czeka także kompleksowy remont. W sąsiednim budynku, w którym działa jedna z bibliotek, powstanie habitat księżycowy.

Nie tylko planetarium. Odmienione będzie także obserwatorium

Nowością w olsztyńskim obserwatorium astronomicznym będzie "doświadczalnia Kopernika".



- Będzie w niej wiele eksponatów, dzięki którym będziemy mogli zrozumieć wszechświat Kopernika, układ słoneczny takim, jakim go pojmowano, gdy Kopernik chodził do szkoły i takim, jakim był po jego rewolucji. Nauczymy się tam doświadczać i patrzeć na rewolucję kopernikańską innymi oczyma - mówiła Pilska-Piotrowska.

W "gabinecie materii kosmicznej" aranżowana jest obecnie wystawa kolekcji meteorytów, które dotychczas nie mogły być odpowiednio wyeksponowane. Zmiany widoczne będą również w otoczeniu obserwatorium, które mieści się w zabytkowej wieży ciśnień. W "Ogrodzie Kopernika" będzie można zobaczyć repliki przyrządów astronomicznych, których polski astronom używał do obserwacji nieba: kwadrant (służył do wyznaczania położenia gwiazd), triquetrum (inaczej linijka paralaktyczna lub lineał Ptolemeusza; służył do pomiaru odległości kątowej ciał niebieskich i ich ruchu na niebie) i astrolabium (służył do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem, poprzednik sekstantu. Ustawiona zostanie również replika historycznego teleskopu powietrznego.