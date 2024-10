W przeciwieństwie do innych infekcji, takich jak grypa, które zwiększają ryzyko zawałów tylko na krótki czas, COVID-19 wydaje się mieć długotrwały wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Dr Patricia Best, kardiolog z Mayo Clinic, zauważa, że ten efekt może wynikać z unikalnych właściwości choroby. Badania wykazały, że koronawirus może infekować komórki wyściełające ściany naczyń krwionośnych, a także występować w płytkach miażdżycowych w tętnicach, co może prowadzić do ich pęknięcia i wywoływać zawały lub udary.

Czynniki ochronne i rola grupy krwi

Naukowcy starali się zrozumieć, dlaczego COVID-19 ma tak długotrwały wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Przyjrzeli się m.in. genetycznym czynnikom ryzyka chorób serca oraz podatności na zakażenie, ale nie znaleźli wyraźnych powiązań. Jednym z interesujących odkryć była jednak rola grupy krwi - osoby z grupami krwi A, B lub AB były bardziej narażone na zawały i udary po COVID-19, podczas gdy osoby z grupą krwi 0 miały nieco mniejsze ryzyko. Niemniej jednak, nawet osoby z grupą krwi 0 wciąż były narażone na wyższe ryzyko niż w przypadku osób, które nie przeszły choroby, co czyni grupę krwi tylko jednym z wielu czynników do rozważenia.

Optymistycznym elementem badań było zaś odkrycie, że osoby hospitalizowane z powodu COVID-19, które przyjmowały aspirynę w niskiej dawce, nie miały zwiększonego ryzyka zawału lub udaru. To sugeruje, że ryzyko można zmniejszyć, co jest ważnym wnioskiem w kontekście globalnych problemów zdrowotnych związanych z chorobami serca.

Badanie nie analizowało bezpośrednio wpływu szczepień na ryzyko sercowo-naczyniowe, ale naukowcy podejrzewają, że szczepienia mogą mieć działanie ochronne, ponieważ zazwyczaj zapobiegają ciężkiemu przebiegowi COVID-19, który wiąże się z wyższym ryzykiem zawałów i udarów.

***

