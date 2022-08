Naukowcy z Purdue University pod kierownictwem Stephanie Olson odkryli, że obecność soli w wodzie morskiej, może mieć znaczący wpływ na zamieszkanie Ziemi i innych planet przez żywe istoty. Badacze wykorzystali model klimatyczny do przeprowadzenia analiz klimatu Błękitnej Planety, przy różnych założeniach ilości soli rozpuszczonej w wodzie morskiej.

Sól i życie

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Geophysical Research Letters . W swoim artykule naukowcy piszą: "Ewolucja ziemskiego systemu klimatycznego jest ściśle związana z chemiczną ewolucją ziemskiego oceanu".

W przeprowadzonych analizach sprawdzili oni, w jaki sposób ilość soli rozpuszczonej w wodzie morskiej mogłaby wpłynąć na globalny klimat. Odkryli oni, że potencjalnie bardziej zasolone oceany mogą tworzyć cieplejszy klimat, co w rezultacie może pomóc planecie utrzymać życie. Rosnące zasolenie zmniejsza rozpuszczalność gazów w wodzie, przez co wyższe zasolenie powoduje zwiększenie poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze i zwiększenie temperatury na planecie.

Sól mogła być decydującym czynnikiem, który stworzył warunki zdatne do życia we wczesnej fazie planety, kiedy Ziemia zaczęła nadawać się do zamieszkania, a Słońce było wówczas "mniej jasne".

W artykule można przeczytać: "Nasze wyniki wprowadzają intrygującą możliwość, że bardziej słony ocean może częściowo zrekompensować niższą jasność Słońca na wczesnej Ziemi. W tym przypadku sól może być niezbędnym składnikiem dla wczesnego życia na naszej planecie."

Wyniki badań mogą w szerszym kontekście sugerować, że sól może również wpływać na możliwość istnienia życia na innych planetach. Naukowcy zastanawiają się, czy dzięki niej, życie byłoby w stanie przetrwać na ciele niebieskim, które znajduje się na krawędziach ekosfery i tuż za nią.

Tam, gdzie życie może się rozwijać

Ekosfera jest to umowna sfera wokół gwiazdy. Na planetach znajdujących się w tej sferze, mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój życia. Uważa się, że podstawowym czynnikiem dla życia jest istnienie ciekłej wody.

Najbardziej podobną do Ziemi egzoplanetą, która znajduje się w ekosferze, jest superziemia Kepler-452b, gdzie istnienie wody w stanie ciekłym jest wysoce prawdopodobne. Planeta ta oddalona jest od nas o 1400 lat świetlnych i znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Kelper452b ma prawdopodobnie masę pięć razy większą niż Ziemia.