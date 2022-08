Erupcja wulkanu Tonga wywołała nie jedno, a dwa tsunami

Michał Rolecki Nauka

Wybuch wulkanu Hunga Tonga-Hunga Haʻapai wywołał falę tsunami o wysokości ponad stu metrów, obliczają naukowcy. Ale to nie one dotarły do wybrzeży jako pierwsze.

Zdjęcie Erupcja wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai była jedną z największych w historii ludzkości / Maxar / Getty Images