Cechy, które maksymalizują szanse przetrwania w konkretnym środowisku, najpewniej występują u kobiet, które są w stanie przeżyć stres związany z ciążą i porodem. Takie kobiety mają większe szanse na urodzenie większej liczby dzieci, a te dzieci, dziedzicząc zdolności przetrwania od swoich matek, także mają większe szanse na dożycie dorosłości i przekazanie tych cech dalej. To właśnie selekcja naturalna i choć jej mechanizm może wydawać się nieco dziwny, tak to właśnie działa.

To przykład trwającej selekcji naturalnej. Zrozumienie, jak takie populacje się adaptują, pozwala nam lepiej pojąć procesy ludzkiej ewolucji dodaje.

Mechanizm działania selekcji naturalnej

Zespół przeprowadził badania na 417 kobietach w wieku od 46 do 86 lat, które całe swoje życie spędziły na wysokościach powyżej 3500 metrów w Nepalu. Naukowcy odnotowali liczbę urodzonych żywych dzieci, która wahała się od 0 do 14 na kobietę (średnio 5,2), a także zebrali informacje dotyczące zdrowia i fizycznych parametrów. Jednym z mierzonych czynników były poziomy hemoglobiny - białka w krwinkach czerwonych odpowiedzialnego za dostarczanie tlenu do tkanek.

Zmierzyli również, ile tlenu przenoszona hemoglobina rzeczywiście dostarcza. Co ciekawe, kobiety z najwyższą liczbą żywych urodzeń miały przeciętny poziomy hemoglobiny w grupie badanej. Jednak saturacja tlenu we krwi była wysoka - wyniki sugerują, że te adaptacje umożliwiają optymalne dostarczanie tlenu do komórek i tkanek bez wzrostu gęstości krwi, co mogłoby obciążać serce.

Wcześniej wiedzieliśmy, że niższy poziom hemoglobiny jest korzystny, teraz rozumiemy, że wartość pośrednia przynosi największe korzyści. Wiedzieliśmy, że wyższe nasycenie hemoglobiny tlenem jest korzystne, a teraz wiemy, że im wyższe nasycenie, tym lepiej. Liczba urodzeń żywych dzieci kwantyfikuje te korzyści komentuje Beall.

Kobiety o najwyższym wskaźniku sukcesu reprodukcyjnego miały także wysoki przepływ krwi do płuc, a ich serca miały większe niż przeciętne lewe komory - część serca odpowiedzialną za pompowanie natlenowanej krwi do organizmu. Wszystkie te cechy razem zwiększają tempo transportu i dostarczania tlenu, umożliwiając organizmowi maksymalne wykorzystanie niewielkiej ilości tlenu w wdychanym powietrzu.

***

