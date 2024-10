Świadkowie rzadziej udzielają kobietom resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w miejscach publicznych z powodu obaw o dotykanie ich piersi. Tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez St John Ambulance, które wykazało, że prawie jedna czwarta z 1000 ankietowanych Brytyjczyków stwierdziła, że rzadziej podejmie się wykonania RKO na kobiecie w miejscu publicznym.

Przypomnijmy, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia, a jej natychmiastowe rozpoczęcie przez świadków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.

Kobiety rzadziej dostają RKO. To wina piersi

I to naprawdę ważne, bo nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem powoduje śmierć u ok. 90 proc. osób, które go doświadczają. Tymczasem problem z "dotykaniem" kobiecej klatki piersiowej podczas RKO mają nie tylko mężczyźni, z których aż jedna trzecia obawia się, że zostanie oskarżona o "niewłaściwe" zachowanie, bo ok. 13 proc. kobiet również podziela te obawy.