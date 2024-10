Rzucenie palenia przedłuża życie, niezależnie od wieku

Wyniki pokazały, że w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły, osoby palące do wieku 35, 45, 55, 65 lub 75 lat traciły odpowiednio średnio 9,1, 8,3, 7,3, 5,9 i 4,4 lata życia, jeśli kontynuowały palenie przez resztę życia. Natomiast osoby, które rzuciły palenie w tych samych latach, unikały średniej straty odpowiednio 8,0, 5,6, 3,4, 1,7 i 0,7 lat życia.

Korzyści dla osób starszych

Badanie wykazało, że nawet osoby w wieku 65 lat, które rzuciły palenie, miały 23,4 proc. szans na zyskanie co najmniej jednego dodatkowego roku życia. Dla osób, które rzuciły palenie w wieku 75 lat, szansa wynosiła 14,2 proc. Dodatkowo prawie 10 proc. osób, które przestały palić w wieku 65 lat, zyskało co najmniej osiem lat życia w porównaniu do tych, które kontynuowały palenie, a 8 proc. osób, które rzuciły palenie do 75. roku życia, zyskało co najmniej cztery lata.

Korzyści z zaprzestania palenia nie ograniczają się tylko do młodych i dorosłych w średnim wieku. To badanie pokazuje, że również seniorzy mogą odnieść z tego korzyści powiedział dr Warner.

Naukowcy mają nadzieję, że lekarze będą mogli wykorzystać te badania jako dowód naukowy, aby zachęcić swoich pacjentów, szczególnie tych starszych, do rzucenia palenia. Chociaż zyski z rzucenia palenia w starszym wieku mogą wydawać się niskie w wartościach bezwzględnych, stanowią one dużą część pozostałej długości życia takich osób.

