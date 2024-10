Wskazówki, jak powstało życie na Ziemi

Współautor badań, dr Zhao-Rong Li stwierdził, że LucaProt "reprezentuje znaczącą integrację najnowocześniejszej technologii sztucznej inteligencji i wirusologii, co dowodzi, że sztuczna inteligencja może skutecznie wykonywać zadania w zakresie eksploracji biologicznej". Jak podkreślają badacze, odkrycie to jest swoistym rekordem - to bowiem największa liczba nowych gatunków wirusów, które zostały zidentyfikowane w jednym badaniu.

- To, że ekstremalne środowiska są pełne tak wiele typów wirusów, jest tylko kolejnym przykładem ich fenomenalnej różnorodności i wytrwałości w najtrudniejszych warunkach. To potencjalnie daje nam wskazówki, w jaki sposób powstały wirusy i inne podstawowe formy życia - powiedział profesor Holmes.

Wyniki badań opublikowano na łamach "Cell".

