W Polsce trwają testy jedynej na świecie kapsuły do diagnostyki raka piersi

W Krakowie testowana jest właśnie jedyna na świecie kapsuła do obrazowania zmian w piersiach. Urządzenie to ma szansę przyczynić się do sprawniejszej i bardziej efektywnej diagnostyki raka. Prace nad wykonaniem kapsuły trwały osiem lat, a stworzył ją krakowski startup AILIS.

Kapsuła pozwala na obrazowanie zmian w piersiach. Eksperci zaznaczają, że pierwsze wyniki oceny użyteczności urządzenia są bardzo obiecujące. /123RF/PICSEL