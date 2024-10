Teleporady i e-recepty to nowoczesne rozwiązania w opiece zdrowotnej, które zyskały na popularności szczególnie w czasie pandemii Covid-19. Aktualnie wiele platform umożliwia konsultacje lekarskie przez telefon, wideoporady i porady na czacie, zarówno w ramach prywatnej opieki zdrowotnej, jak i NFZ.

Pacjent w wielu przypadkach nie musi stawiać się w placówce - może wgrać zdjęcia np. wcześniejszej dokumentacji medycznej czy wyników badań bezpośrednio na platformę. W ten sposób lekarz ma dostęp do danych, które umożliwiają pacjentowi uzyskać poradę, skonsultować wyniki, otrzymać e-skierowanie lub e-receptę.

Porady lekarskie i recepty przez telefon i internet

Oba rozwiązania usprawniają korzystanie z opieki zdrowotnej, szczególnie biorąc pod uwagę osoby z ograniczonym dostępem do placówek medycznych. Poza tym teleporady i zdalne wystawianie recept oszczędzają czas pacjentów i lekarzy, a także zwiększają wygodę procesu leczenia, szczególnie w przypadku wizyt umawianych wyłącznie w celu skonsultowania wyników badań, gdy nie jest konieczne np. osłuchanie pacjenta.

Takie rozwiązania mają jednak też swoje ciemne strony - zdarzają się bowiem związane z takimi procedurami nadużycia. Ze względu na konieczność reagowania na tego typu zachowania, Ministerstwo Zdrowia co jakiś czas wprowadza nowe wytyczne dotyczące realizacji teleporad oraz leków, na które receptę można wystawić bez wizyty pacjenta w przychodni.

Zdjęcie Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wskazał na gwałtowny wzrost liczby wystawianych recept, szczególnie tych online. Według jego słów zdalne recepty pozwalają na legalne zdobywanie narkotyków, podaje portal podyplomie.pl. / pexels.com

Zmiany w teleporadach i e-receptach

Problem dotyczy przede wszystkim tzw. receptomatów oraz teleporad dotyczących wystawiania recept na szczególnie silne bądź nadużywane leki. Już w zeszłym roku w życie weszło rozporządzenie, które miało ograniczyć przepisywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Na lekarzach ciążył obowiązek weryfikacji historii leczenia pacjenta przed ewentualnym przepisaniem tego typu medykamentów.

Problemem okazał się brak odpowiedniego przygotowania niektórych placówek medycznych w kwestii systemów informatycznych, a także fakt, że nie każdy pacjent ma aktywne internetowe konto pacjenta. „Rynek Zdrowia” przypomina, że ze względu na te niedogodności rozporządzenie zostało zawieszone. Jednak w planach jest kolejna nowelizacja.

Brak recepty bez wcześniejszego zbadania pacjenta

Wspomniane źródło podaje, że poprawka ma dotyczyć ograniczeń w wystawianiu recept na wybrane substancje w przypadku braku wcześniejszego zbadania pacjenta w placówce. Oznacza to m.in., że nie wystarczy już wypełnienie internetowej ankiety, by otrzymać receptę na niektóre farmaceutyki, jak ma to miejsce w przypadku receptomatów. Według źródła posiłkującego się ustaleniami „Gazety Wyborczej” tylko lekarz POZ będzie mógł wystawiać tego typu recepty w ramach teleporady - wyłącznie w przypadku kontynuacji leczenia, ale maksymalnie na okres trzech miesięcy.

- Mając pełną świadomość nadużyć związanych z działalnością tzw. receptomatów, czyli automatów wystawiających recepty bez odpowiedniego zbadania pacjenta, bazujących jedynie na przesłanej ankiecie, należy odróżnić tego typu działalność od teleporad, które nierzadko są jedyną możliwą formą konsultacji dla pacjentów z niepełnosprawnościami lub ciężko chorych - powiedziała serwisowi „Polityka Zdrowotna” Anita Jeglińska, Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Konopnych PACT w kontekście informacji o możliwych ograniczeniach dla tzw. pacjentów konopnych.

Zdjęcie Podyplomie.pl podaje, że niektórzy pacjenci miesięcznie otrzymują nawet 2 kg produktów takich jak medyczna marihuana. Sporą rolę odgrywają w tym serwisy, które oferują konsultacje online. / 123RF/PICSEL

Uszczelnianie działania receptomatów

W przypadku projektu nowelizacji rozporządzenia chodzi m.in.o środki odurzające. Resort przeanalizował uwagi samorządów lekarzy i farmaceutów zgłoszone w tym temacie w trakcie konsultacji publicznych. Potwierdziła to w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” minister zdrowia Izabela Leszczyna. Wskutek konsultacji przychylono się nad ujęciem w projekcie czterech specyfików: fentanylu, marihuany medycznej, morfiny i oksykodonu.

- Nowelizacja rozporządzenia jest pewną protezą, mającą w jak największym stopniu uszczelnić działanie receptomatów. Problemy z ich funkcjonowaniem mam nadzieję ostatecznie rozstrzygnąć, poprzez wprowadzenie do ustawy o świadczeniach zdrowotnych standardu teleporady. Na razie chodzi o to, by uniemożliwić dostęp do środków uzależniających, psychotropowych i narkotycznych za pośrednictwem teleporady udzielanej w internecie - wyjaśniła minister Leszczyna.

Recepta na teleporadzie a IKO i mObywatel

Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, cytowany w artykule „Gazety Wyborczej” powiedział, że rozwiązania proponowane przez ministerstwo mogą być wyłącznie doraźne. Konieczne jest ich dopracowanie. Według lekarzy „pozwolenie na wypisywanie recept na wskazane substancje w trakcie teleporady tylko lekarzom POZ to zbyt restrykcyjne rozwiązanie”. PAP zaznacza, że może więc pojawić się potrzeba dodatkowego potwierdzania tożsamości pacjenta.

- Można by zrealizować ją na dwa sposoby: przez połączenie audio-wideo, jak stosowane jest to w sądach, i/albo po zalogowaniu się pacjenta na IKP lub w aplikacji mObywatel - wyjaśnił Jankowski.

