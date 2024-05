Globalna długość życia wzrośnie do 2050 r. Mężczyźni mają lepiej

Naukowcy mają dla nas dobre wieści, bo jak wynika z nowego badania, oczekiwana długość trwania życia rośnie w świetnym tempie. Ich ustalenia sugerują, że do roku 2050 średnia długość życia na całym świecie wzrośnie o prawie pięć lat, a mówiąc precyzyjniej o 4,9 roku dla mężczyzn (z 71,1 lat do 76 lat) i 4,2 roku dla kobiet (z 76,2 lat do 80,5 roku). Raport Global Burden of Disease Study (GBD) 2021 sugeruje także, że największy wzrost odnotują kraje, w których średnia długość życia jest obecnie krótsza.

Może to przyczynić się do zbieżności wzrostu średniej długości życia w różnych obszarach geograficznych, a duży wpływ na tę tendencję mają środki w zakresie zdrowia publicznego, które zapobiegają i poprawiają wskaźniki przeżywalności w przypadku kilku chorób sercowo-naczyniowych, COVID-19 oraz szeregu chorób sklasyfikowanych wspólnie jako CMNN (ang. Communicable, maternal, perinatal and nutritional conditions), czyli chorób zakaźnych, chorób związanych z ciążą i porodem oraz chorób z powodu niewystarczającego spożycia składników odżywczych.

Oprócz ogólnego wzrostu średniej długości życia odkryliśmy, że różnice w średniej długości życia między regionami zmniejszą się wyjaśnia jeden z autorów, dr Chris Murray z University of Washington oraz Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Będziemy żyć dłużej, ale...

Badanie podkreśla też ciągłe przesuwanie się obciążenia chorobami w stronę chorób niezakaźnych, jak choroby układu krążenia, nowotwory, przewlekła obturacyjna choroba płuc i cukrzyca. Oczekuje się również, że wzrost narażenia na czynniki ryzyka związane z chorobami niezakaźnymi, w tym otyłość, wysokie ciśnienie krwi, niewłaściwa dieta i palenie tytoniu, znacząco wpłynie na obciążenie chorobami następnego pokolenia.